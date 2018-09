“Parecía la cancha de Boca”

Culiacán, México

Diego Maradona debutó con el pie derecho como técnico de Dorados de Sinaloa. El argentino no solo celebró una goleada de sus dirigidos por 4-1 sobre Cafetaleros de Tapachula, por la fecha 8 del ascenso mexicano, si no que también tuvo el apoyo de toda la fanaticada de su nuevo club. Incluso, el exjugador comparó el ambiente que vivió el último lunes con el ambiente del estadio donde jugó: La Bombonera.

“La afición de Dorados es impresionante. Miré para arriba y creí que estaba en la cancha de Boca Juniors. Sabía que ganábamos cuando vi a mis jugadores entrenarse. Son muchachos que tienen hambre de gloria. Ellos son un ejemplo para todos. Los que tienen más de 30 años van a tope como si tuvieran 20. Acá no se le regala nada a nadie”, declaró Maradona en conferencia de prensa tras el triunfo. Diego –que tiene contrato por una temporada con el Dorados– le obsequiará su reloj Hublot al ecuatoriano Vinicio Angulo, que metió tres goles en el partido. Motivar con premios es una de sus costumbres que tuvo también por su paso por los Emiratos Árabes Unidos.

“Si alguien de la gente tonta que va a la televisión a llenar un espacio dice que no sé quién es el 4 o el 5, aun así puedo meter un contragolpe. Juro por mi mamá que veo todos los partidos que puedo. No sé si callo bocas, solo vine a trabajar con mi cuerpo técnico. Por ahora, no se ganó nada, solo un partido. Nos quedan muchas finales, pero con esta predisposición podemos lograr el ascenso”, añadió el entrenador argentino con el optimismo al tope.

Cabe indicar que la primera victoria de Maradona significa el primer triunfo de Dorados en la temporada, ya que solo había cosechado tres empates. El club es décimo en la tabla con 6 puntos y en la próxima fecha visitará a Alebrijes de Oaxaca. ❧

en cifras

2010

dirigió Diego Maradona a la selección argentina y llegó a cuartos de final del Mundial.

1,5

millones de dólares ganará durante esta temporada con el Dorados.