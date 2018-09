Manchester City vs Lyon EN VIVO ONLINE : por el Grupo F de la Champions League

VER EN VIVO | Manchester City vs Lyon se juega este miércoles 19 EN DIRECTO desde las 2:00 pm (hora peruana) en el Estadio Etihad Stadium. Este choque es válido por arranque del Grupo F de la UEFA Champions League 2018-19. Será transmitido vía Fox Sports 2 y, además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto a través de larepublica.pe.

Los ‘Citizens’ afrontarán el Manchester City vs Lyon con la consigna de emprender un nuevo rumbo tras la mala racha que arrastra en las temporadas anteriores. En la última edición de la disputa por la ‘Orejona’ el cuadro inglés fue eliminado en cuartos de final a manos del Liverpool.

A este encuentro el cuadro inglés llega con un ligero favoritismo ante los ‘Leones’ franceses por el peso de la camiseta en los certámenes europeos. El City atraviesa un buen momento en la Premier League, donde los últimos cinco partidos disputados empató uno, los restantes solo supo saborear la victoria.

Ahora Josep Guardiola y sus dirigidos saben que el Manchester City vs Lyon no será un encuentro accecible, pues el Lyon llega a la presente Champions League con un plantel relativamente joven, un plus que puede jugar a favor del cuadro francés.

Sin embargo, hay un ambiente tenso en el plantel de los ‘Citizens’, David Silva y Sergio Agüero están en duda ya que en la cancha se les vio un poco sentidos, pero fueron partícipes en la última práctica previo a este choque.

El Olympique Lyon llega a este inicio de la Champions League realizando una campaña irregular en el inicio de la Ligue 1, donde en los últimos cinco partidos ha obtenido dos victorias, dos derrotas y un empate. Con estos resultados se ubican en el puesto 7 con siete unidades.

Los ‘Leones’ disputarán la presente edición de la Champions League luego de clasificarse como segundos en la tabla de posiciones de la liga francesa, siendo superados por el PSG. Este será un reto luego de estar ausentes en la última edición copera. Entre sus figuras que tendrán la labor de comandar el ataque están el holandés Memphis Depay, y el francés Nabil Fekir, campeón del mundo con Francia.

El Grupo F de la UEFA Champions League lo completan el Hoffenheim y Schakhtar Donetsk.

Horarios para ver el Manchester City vs Lyon EN VIVO ONLINE por la Champions League

Honduras - 1:00 p.m.

Guatemala - 1:00 p.m.

Costa Rica - 1:00 p.m.

México - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Panamá - 2:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

España - 8:00 p.m.

Canales para ver el Manchester City vs Lyon EN VIVO ONLINE por la Champions League

FOX Sports 2 - Latinoamérica

Narración: Juan Manuel Pons

Comentarios: Damián Trillini

Movistar - España

Univisión Deportes - Estados Unidos

UEFA Champions League APP

Manchester City vs Lyon: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Champions League

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Delph, Fernandinho, Gundogan, David Silva, Sterling, Gabriel Jesús , Sané.

Lyon: Lopes, Rafael, Marcelo, Denayer, Mendy, Tousart, NDombélé, Traoré, Fekir, Auar, Dembélé.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Manchester City vs Lyon?

Si quieres seguir en Internet el Manchester City vs Lyon, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.