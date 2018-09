El requisito de los jugadores de PSV para obtener la camiseta de Lionel Messi

El técnico del PSV Eindhoven, Mark Van Bommel, dejó en claro a sus jugadores que pueden pelearse por la camiseta de Lionel Messi solo si logran una victoria este martes en el estadio Camp Nou por la fase de grupos de la Champions League. Además, exhortó a su equipo a ser profesionales y a estar concentrados para dar la sorpresa en el Grupo B.

"Si obtenemos un triunfo o un buen resultado, no me importa si se pelean por la camiseta de Lionel Messi", dijo Van Bommel. "Eso es parte de ser un profesional, de estar siempre concentrado. Sé que le pedirán la camiseta, pero no deberían hacerlo en el medio tiempo", agregó el subcampeón del mundo en el 2010 con Holanda.

Mark Van Vommel regresa a Barcelona como técnico tras su corto paso como jugador en la temporada 2005-2006 donde ganó la única Champions League que tiene en su palmarés. El holandés de 41 años señaló que será un partido muy especial y elogió a Lionel Messi, quien debutó en el primer equipo en la campaña que estuvo en el cuadro azulgrana.

"Cuando juegas aquí, no te das cuenta de lo grande que es, pero cuando vuelves con tu familia, con tus hijos y observas a su alrededor, ves lo bonito que es jugar aquí", señaló. "También recuerdo que jugué con Lionel Messi. Debutó en 2005 y ya se vio que sería uno de los grandes. Para mí es el mejor jugador del mundo, es el número uno, aunque no gane el Balón de Oro cada año", finalizó.