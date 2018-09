La Champions rompe fuegos

La Champions League temporada 2018-19 se inicia hoy con partidos que prometen, pues son protagonizados por serios candidatos a llevarse la ‘Orejona’. La jornada comienza a las 11:55 a.m. (hora peruana) con el enfrentamiento entre Barcelona y el PSV por el Grupo B. El cuadro de Ernesto Valverde confía en reivindicarse con su hinchada. “Nos gustaría ganar la Champions League y seguramente esta respuesta se está repitiendo en otros equipos. De todas maneras, me gusta que haya una motivación extra para ganar la Champions. No creo que PSV sea de los rivales más flojos del grupo”, dijo el DT.

A la misma hora, el Inter de Milán jugará con el Tottenham inglés de Harry Kane.

Además de estos dos encuentros, los peruanos sin duda alguna estaremos pendientes del regreso de Jefferson Farfán a la Champions, pues el Lokomotiv hará su debut cuando visite al Galatasaray a las 2:00 p.m. Ambos integran el Grupo D del torneo. “Por supuesto que está listo. Farfán jugó los 45 minutos contra el Dynamo Moscú, luego de lo cual han pasado tres días. Él, como Howedes, se han entrenado con el grupo general”, afirmó el entrenador del Lokomotiv, Yuri Semin. ❧

fútbol de élite

HOY

Barcelona VS. PSV 11:55 a.m. ESPN

Inter de Milán vs. Tottenham 11:55 a.m. Fox Sports

Brujas vs. Borussia Dortmund 2:00 p.m. Fox Sports 3

AS Monaco vs. Atlético Madrid 2:00 p.m. ESPN

Liverpool vs. PSG 2:00 p.m. Fox Sports

Estrella Roja vs. Napoli 2:00 p.m. Fox Sports 2

Galatasaray vs. Lokomotiv 2:00 p.m. ESPN+

Schalke 04 vs. Porto 2:00 p.m. ESPN 2

MAñana

Ajax vs. AEK Atenas 11:55 a.m. ESPN

Shakhtar Donetsk vs. Hoffenheim 11:55 a.m. ESPN 3

Benfica vs. Bayern Munich 2:00 p.m. ESPN

Manchester City vs. Olympique Lyon 2:00 p.m. Fox Sports 2

Real Madrid vs. Roma 2:00 p.m. Fox Sports

Viktoria Plzeň vs. CSKA Moscú 2:00 p.m. Sin transmisión

Young Boys vs. Manchester United 2:00 p.m. Fox Sports 3

Valencia vs. Juventus 2:00 p.m. ESPN 2