¿Matute sufrirá una suspensión?

Al parecer, el estadio Alejandro Villanueva sufrirá una dura sanción por los hechos de violencia suscitados durante el encuentro entre victorianos y rimenses. Así lo dio a entender el presidente de la Comisión Antiviolencia de los Espectáculos Deportivos, Miguel Vegas. El directivo indicó que hoy se realizará una reunión para analizar el informe policial y se podrán tomar drásticos castigos. “Avizoramos una suspensión del estadio de Matute. Veremos el informe y propondremos una sanción porque no podemos soslayar esto”, indicó.

Por su parte, el Gerente Deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, comentó que la responsabilidad es de los policías y no de los hinchas blanquiazules.“La Policía tuvo que ver la manera de evitar estos enfrentamientos. Lo que me llama la atención es que esta gente que asistió a la tribuna norte y tuvo un cordón policial a su alrededor... no entiendo cómo eso se permitió”, señaló.

El directivo comentó que Alianza Lima es una víctima y los verdaderos responsables no quieren asumir su culpa. “Lo más fácil será señalar que el equipo que organizó el evento tiene la responsabilidad, pero no la vamos a aceptar”, finalizó. ❧