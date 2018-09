El ácido comentario del director deportivo de la Roma sobre Cristiano Ronaldo

El español Ramón Rodríguez Verdejo, conocido como Monchi, quien es desde el año pasado director deportivo de la Roma, tuvo unas duras palabras hacia Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid, en la previa del enfrentamiento entre su equipo y la ‘Casa Blanca’ por la Champions League.

Para Monchi, el Real Madrid no ha perdido potencial con la salida de Cristiano Ronaldo, sino que todo lo contrario, ha ganado en confianza y sigue siendo el máximo candidato a ganar su décimo cuarta Champions League.

“Con la salida de Cristiano veo a un Real Madrid con una motivación extra, con el afán de demostrar que pueden conseguir los mismo éxitos a pesar de que ya no está Ronaldo, y eso hace que sea un equipo más peligroso. Es el gran favorito para ganar la Champions League”, dijo Monchi.

Cristiano Ronaldo no le hará falta a Real Madrid, según Monchi.

Añadió que: “Estamos hablando de campeones, y los campeones no se paran en las bajas. Se reagrupan y siguen luchando. Todos los jugadores del Real Madrid son campeones a nivel de clubes y selecciones y lo que hacen es miran hacia adelante y buscar nuevos objetivos”.

“Los campeones no se paran a pensar en si se ha marchado este jugador o el otro, y eso me gusta. Me gusta escuchar y leer declaraciones de los jugadores del Real Madrid en la que no buscan excusas, sino que buscan seguir ganando títulos” precisó Monchi.

Por último, el director deportivo de la Roma lamentó la suerte de su equipo al tener que debutar contra Real Madrid en la Champions, pero sostuvo que confía en que la 'Loba’ haga un buen partido en el Santiago Bernabéu.