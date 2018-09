Gerente de Alianza Lima cuestiona a los hinchas de Sporting Cristal [VIDEO]

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal fue suspendido el pasado domingo por los incidentes de violencia ocurridos dentro y fuera del estadio Alejandro Villanueva. El gerente deportivo blanquiazul, Gustavo Zevallos y el marketing, Benjamín Romero, brindaron una conferencia de prensa después del empate 2-2 ante los 'rimenses' para mostrar la postura del club.

Zevallos aseguró que los hinchas íntimos siguen la ley al pie de la letra por la relación que les ha costado construir entre el club y las normas de la Comisión Antiviolencia. “Habrá uno que otro mal hincha del club, pero si destaco el comportamiento que siguen con la Comisión Antiviolencia. Ellos siempre siguen la ley al pie de la letra pero no puedo decir lo mismo de la barra contraria. Queremos que esto no vuelva a ocurrir. La situación que se presentó no fue entre barras de Alianza Lima, todo se genera por parte de hinchas de Cristal sabiendo que no estaba permitido su presencia en Matute”, dijo Zevallos.

Por su parte, Benjamín Romero, afirmó que coordinaron bien toda la logística que les piden las autoridades para realizar un buen espectáculo. Además, informó que la pelea que se suscitó en las afueras del estadio, no ocurrió en la entrada sino a siete u ocho cuadras del recinto deportivo.

“Estamos en permanente comunicación con las autoridades y ayudamos en todo lo que está en nuestras manos. Se tomaron todas las medidas posibles, los hechos de violencia ocurrieron a siete u ocho cuadras de acá. Nosotros no podemos hacer nada, no podemos manejar los grupos”, añadió.

Finalmente, Gustavo Zevallos deslindó la posibilidad de que las entradas a los hinchas celestes fueron entregas en una localidad que ellos tienen. También criticó el accionar de la policía durante el partido porque segun él conocían al grupo de personas de Cristal que asistieron al estadio.

“Nosotros no queremos violencia, queremos que las familias vengan al estadio. Acá hay una desobediencia de estos seudo-hinchas porque, según informaciones, dicen que les dieron (las entradas) en una localidad que queda bastante lejos. Ustedes vieron que en norte, parte de esa barra del equipo rival, estaba resguardada por un grupo policial. Está claro que si la policía cuidó a este número de personas, es porque saben exactamente quienes son e inmediatamente se dieron cuenta que estaban asistiendo a un lugar que no podían ir”, concluyó.