El fabuloso récord que alcanzó Cristiano Ronaldo con la Juventus

Es uno de los mejores jugadores del mundo, y una leyenda que trascenderá al tiempo. Eso es Cristiano Ronaldo, y los números no mienten, pues el doblete que logró jugando para la Juventus contra el Sassuolo por la cuarta fecha de la Serie A de Italia, alcanzó una nueva marca que hace que su nombre quede grabado por siempre.

Y es que hablar de Cristiano Ronaldo es sinónimo de gol, de un jugador que cuando tiene la oportunidad frente al arco rival no perdona, un auténtico ‘killer’ para las defensas y porteros rivales, y así fue en toda su carrera, desde su debut en el Sporting de Lisboa allá por el lejano año 2002.

Desde ese entonces, Cristiano Ronaldo ha alcanzado la fantástica cifra de 400 goles en las ligas europeas donde jugó. Justamente los primeros 3 tantos los hizo con su querido Sporting de Lisboa, luego marcó 84 con el Manchester United, marcó una época con sus 311 anotaciones en el Real Madrid, y con los 2 a con la Juventus completó la cifra redonda.

Count it! That's league goal 4⃣0⃣0⃣ for @Cristiano in 517 matches:

311 - Real Madrid

84 - Manchester United

3 - Sporting CP

2 - Juventus



