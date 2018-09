La Maratón de Berlín EN VIVO Y EN DIRECTO: horario y canal de 'La maratón de los récords mundiales'

La Maratón de Berlin, este domingo 16 de septiembre EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE vía ESPN, 6:15 a.m. (Hora peruana). Conoce cómo puedes seguir la TRANSMISIÓN EN VIVO vía internet.

Maraton de Berlin minuto a minuto

La Previa

Cada año, desde 1974, el mundo del atletismo se paraliza por una de las 6 World Major Marathons más importantes del mundo, La Maratón de Berlin. Esta carrera de 42 kilómetros, es una de las favoritas de los atletas a nivel mundial, por el clima y la geografía de la sede, es considerada una de las más rápidas del mundo y propicia para conseguir nuevas marcas. Ya se ha roto récord mundial en 10 ocasiones a lo largo de su historia.

A continuación te detallamos todo lo que debes saber de la carrera que puede marcar un nuevo récord mundial, además de los representantes peruanos que buscarán dejar en alto el nombre de nuestro país.

La sede

La ciudad alemana de Berlin recibe a atletas de todo el mundo para este magno evento deportivo, y pone a su disposición las más impresionantes edificaciones históricas. A lo largo del recorrido se puede apreciar el parque Tiergarten, la catedral y Universidad de Humboldt y el muro de Berlin, entre otros atractivos.

En cuanto al clima, los expertos coinciden en que es uno de los más favorables para competencias de este tipo. La temperatura oscila entre los 12 y 18 grados centígrados, mientras que la altura no supera los 6 metros.

Récords mundiales

A lo largo de su historia, la Maratón de Berlin ha sido escenario de la obtención de nuevos récord mundiales:

Varones:

1998 Ronaldo da Costa Brasil 2h 06m 05s

2003 Paul Tergat Kenia 2h 04m 55s

2007 Haile Gebrselassie Etiopía 2h 04m 26s

2008 Haile Gebrselassie Etiopía 2h 03m 59s

2011 Patrick Makau Musyoki Kenia 2h 03m 38s

2013 Wilson Kipsang Kiprotich Kenia 2h 03m 23s

2014 Dennis Kipruto Kimetto Kenia 2h 02m 57s

Mujeres:

1977 Christa Vahlensieck Alemania 2 h 34 m 48 s

1999 Tegla Loroupe Kenia 2 h 20 m 43 s

2001 Naoko Takahashi Japón 2 h 19 m 46 s

Los favoritos

El keniata, Eliud Kipchoge, campeón reinante de esta competencia, ha logrado todo en su carrera, menos batir el récord mundial, pese a haber obtenido la mejor marca registrada en la historia (2.00:25) pero en una competencia no oficial. Esta vez, Kipchoge busca, no solo conseguir este último logro faltante, sino también romper con todos los límites y bajar de las 2 horas, algo que lo colocaría como el mejor maratonista de la historia.

En la rama femenina, la estrella será la etiope Tirunesh Dibada. La doble campeona olímpica pisa suelo berlinés por primera vez en su carrera.

Nuestros compatriotas

En esta edición, resalta la participación de los atletas nacionales Inés Melchor y Willy Canchanya. Melchor anunció que se retirará del atletismo tras los próximos juegos olímpicos, así que esta puede ser una de las últimas veces en que se le podrá ver en acción.

¡Hola chicos! Me encuentro ya en Alemania, para competír este domingo en la Maratón de Berlín! Acabo de recoger mi kit de competencia💪🏻. Estoy muy emocionada, ya quiero competir en esta carrera de gran... https://t.co/MmAYGLODnO — Inés Melchor (@InesMelchorH) 14 de septiembre de 2018

Por su parte, Canchanya está enfocado en dos metas específicas. Clasificar a los Juegos Panamericanos y conseguir un nuevo récord nacional. Para conseguir lo primero debe bajar de las 2 horas con 15 minutos, logro muy posible pues su mejor marca es de 2:14, sin embargo el récord nacional es de 2:11, por eso la preparación ha sido intensa desde el mes de enero.

Horario para ver La Maratón de Berlin EN VIVO Y EN DIRECTO

País



México 1:15 a.m.

Honduras 1:15 a.m.

Guatemala 1:15 a.m.

El Salvador 1:15 a.m.

Nicaragua 1:15 a.m.

Ecuador 2:15 a.m

Perú 2:15 a.m

Colombia 2:15 a.m.

Panamá 2:15 a.m.

Bolivia 3:15 a.m.

Puerto Rico 3:15 a.m.

Venezuela 3:15 a.m.

Argentina 4:15 a.m.

Brasil 4:15 a.m.

Chile 4:15 a.m.

Canal para ver La Maratón de Berlin EN VIVO Y EN DIRECTO

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE La Maratón de Berlin?

