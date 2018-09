Fórmula 1: Vettel frustrado por la derrota en Singapur

Mortificado, masticando su derrota y buscando consuelo en sus recuerdos. Así se sintió Sebastian Vettel, el piloto de Ferrari lideraba en la clasificación de Singapur pero en la última vuelta (la más importante) fue rezagado por Hamilton y Max Verstappen, quedando en el tercer lugar de la ‘Pole’. “Por supuesto que no estoy contento con cómo fue el día”, indicó el alemán.

El piloto no puede creer el lugar que consiguieron e indicó que deben trabajar para la competencia que se desarrollará mañana a la 7.00 am.“La clasificación para nosotros no fue tan fácil como debería haber sido. Obviamente otros lo han hecho mejor que nosotros, y por eso somos terceros” , expresó.

“No me preocupa la diferencia con Hamilton, no creo que muestre lo fuertes que somos. Es decepcionante no haber sacado el máximo provecho de nuestro coche”, comentó cuando le preguntaron por su competencia con Lewis, líder de la clasificación mundial de la Fórmula 1.

Vettel felicitó al británico por la competencia pero indicó que su participación en la clasificación del GP no fue de lo mejor.“Lewis dio una buena vuelta, y le felicito, pero no creo que fuera imbatible. No quiero quitarle nada de mérito a Lewis, pero está claro que podríamos haberlo hecho mejor. No creo que tenga mucho sentido entrar en detalles... tal vez la preparación de la vuelta para la clasificación, pero al final pude rodar y mis vueltas no fueron lo suficientemente fuertes o lo suficientemente buenas como para estar cerca”, indicó el piloto.