Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO ONLINE: atractivo duelo por la fecha 3 del Torneo Clausura 2018

Alianza Lima vs Sporting Cristal miden fuerzas este domingo (4:00 p.m. EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE), en Matute, en el marco de la tercera jornada del Torneo Clausura 2018. Cotejo será transmitido por las señales de Gol Perú y Latina.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: solo se jugará con hinchada local

El feudo Alejandro Villanueva solo albergará a los aficionados del cuadro blanquiazul por un tema de seguridad. Las entradas van desde 15 soles -la más barata-, hasta los 110, la más cara.

📢¡ATENCIÓN!

Recordamos a toda la afición que el partido del domingo ante @ClubSCristal será solo con hinchada local por disposición de las autoridades. La tribuna "Oriente Visita" es el nombre asignado al espacio físico en el estadio.

Alianza Lima sostendrá su primer partido post fecha FIFA

El encuentro ante los celestes por la fecha 3 del Torneo Clausura 2018 será la vuelta a la acción del equipo de Pablo Bengoechea, ya que su partido a mitad de semana contra Sport Boys se suspendió por falta de garantías.

Alianza Lima necesita sumar de a tres para no perder terreno en la tabla de posiciones y no perder de vista el objetivo de hacer con el Clausura si no quieren despedirse del título nacional.

Para este duelo, el estratega uruguayo agregó a la lista de convocados a Kevin Quevedo, Óscar Vílchez, Mario Velarde y Luis Ramírez, teniendo de esta manera más variantes para armar su oncena titular.

Sporting Cristal quiere recuperarse de la derrota a manos de Unión Comercio

Los rimenses, después de poco más de tres meses, volvieron a perder en el Descentralizado 2018, fue la jornada pasada (2-1) en su visita a Comercio en Moyobamba.

¡Nos seguimos preparando! 💪🏼

Imágenes del entrenamiento del primer equipo en La Florida - sábado 15 de setiembre de 2018

La palabra del 'Comandante' Mario Salas

“Veo el partido contra Alianza Lima como una final y un duelo muy hermoso para jugar, por lo que hay que disfrutarlo. Vamos a ir con la mejor disposición a Matute para traernos los 3 puntos, con la idea de vivir el encuentro y disputarlo muy concentrados”, dijo Mario Salas a El Popular.

"Te puede jugar muy bien en la posesión, largo o directo. Maneja muy bien la táctica fija también y, si a eso se le suma la inteligencia de su comando técnico y sus individualidades, se trata de un rival peligroso”, agregó EL DT chileno.

Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal. Así quedó la última vez que se enfrentaron.

Canales para ver el Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO ONLINE por el Torneo Clausura 2018

Gol Perú

Latina

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por el Torneo Clausura 2018

Alianza Lima: Leao Butrón; Luis Garro, Hansel Riojas, Gonzalo Godoy, José Guidino; Aldair Fuentes, Rinaldo Cruzado, Luis Ramírez, Roberto Villamarín, Alejandro Hohberg; Mauricio Affonso.

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes; Josepmir Ballón, Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Marcos López, Gabriel Costa; Emauel Herrera.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

