Massilimiano Allegri aseguró que Cristiano Ronaldo merece el premio The Best

Faltan menos de dos semanas para la entrega de los premios The Best de la FIFA y el entrenador de la Juventus ya tiene su candidato para el galardón a mejor jugador del año. Según Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo merece recibir esta distinción por el que el luso competirá con el croata Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, y el egipcio Mohamed Salah, delantero del Liverpool.

"Se lo daría a Cristiano por lo que hizo el año pasado", dijo Allegri, refiriéndose a los quince goles europeos que 'CR7' anotó para llevar al Real Madrid hacia la conquista de la decimotercera Champions League de su historia. "Sin quitar méritos a Modric, creo que el premio se lo merece Cristiano", precisó.

Han pasado tres fechas del debut de Cristiano Ronaldo y aún no se ha estrenado con la casaquilla de la ‘Vecchia Signora’. Sin embargo, Allegri se mostró convencido que el portugués marcará su primer tanto contra el Sassuolo en la liga italiana después de preferir entrenarse con el equipo durante la para por la fecha FIFA.

"Cristiano trabajó bien y creo que mañana marcará. De él no espero nada más ni nada menos que lo que hizo en los primeros tres partidos. Mañana creo que se desbloqueará y que marcará", afirmó Allegri quien no tiene dudas de que Cristiano anotará muchos goles en la Serie A y subrayó que, pese a no tener la alegría del gol en el comienzo liguero, el luso estuvo muy activo y "remató mucho a portería".

El Juventus jugará el domingo contra el Sassuolo su último partido previo a la visita al Valencia en la Champions League. El técnico de los turineses informó de que planea realizar algunas rotaciones.