Universitario vs Cantolao EN VIVO: por el torneo Clausura 2018

Universitario de Deportes vs. Cantolao juegan este sábado (8:00 p.m. EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía GOL Perú) en el estadio Miguel Grau del Callao por la tercera jornada del Torneo Clausura 2018.

El equipo crema viene de ganar 2-1 al UTC en un increíble partido donde ganaron con un tanto en el último minuto realizado por Anthony Osorio. Sus tres refuerzos: Alberto Rodríguez, German Denis y Pablo Lavandeira estarán presentes en el encuentro.

Cantolao viene de caer ante San Martín por 3 a 2 y frenó su buen comienzo en el Torneo Clausura donde había ganado sus dos primeros encuentros. Ante Universitario buscará el triunfo para escapar del descenso.

Universitario no contará con Diego Manicero ni Arquímedes Figuera, quienes fueron expulsados. Ante Cantolao no pueden perder si no quieren seguir comprometidos con la parte baja de la tabla.

En la tabla de posiciones de puntaje acumulado, Universitario de Deportes (34) amplió a siete su ventaja contra el penúltimo y ahora se encuentra a tres puntos de Cantolao (37) ubicado en el décimo lugar. El 'Delfín' será local.

Horarios del Universitario vs. Cantolao EN VIVO ONLINE por el Torneo Clausura

Perú - 8: 00 p.m.

México - 8: 00 p.m.

Colombia - 8: 00 p.m.

Ecuador - 8: 00 p.m.

Venezuela - 9: 00 p.m.

Bolivia - 9: 00 p.m.

Chile - 9: 00 p.m.

Paraguay - 9: 00 p.m.

Argentina - 10: 00 p.m.

Uruguay - 10: 00 p.m.

Brasil - 10: 00 p.m.

Canales para ver el Universitario de Deportes vs Cantolao EN VIVO ONLINE por el Torneo Clausura

Gol Perú

Canal 14 Movistar TV

Universitario vs. Cantolao EN VIVO ONLINE vía Gol Perú por el Torneo Clausura

Narración: Jorge Kieffer.

Comentarios: Vicente Cisneros y Robero ‘Titín’ Drago.

Universitario de Deportes vs. Cantolao EN VIVO ONLINE: probables alineaciones

Cantolao: Federico Nicosia; Carlos Cabello, Orlando Contreras, Herve Kambou, Franco Otárola; Paulo Albarracín, Jesús Castillo, Oshiro Takeuchi, Gernson Barreto, Fabián González; Diego Pizarro

DT: Guillermo Estevez

Universitario de Deportes: Raúl Fernández; Aldo Corzo, Bryan Velarde, Alberto Rodríguez, Juan Manuel Vargas; Emanuel Paucar, Pablo Lavandeira, Javier Núñez, Roberto Siucho; Anthony Osorio, Germán Denis.

DT: Nicolás Córdova

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Universitario de Deportes vs Cantolao?

Si quieres seguir en Internet el Universitario vs. Cantolao, LaRepublica.perealizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.