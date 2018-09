Club de la Premier League no fichó a Kylian Mbappé por extraña razón

Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad y figura indiscutible del título mundial conseguido por la selección de Francia en el Mundial Rusia 2018. Aunque en los inicios de su carrera, cuando era solo un juvenil, fue rechazado por un importante club de la Premier League.

El PSG se lo compró al Mónaco por 180 millones de euros el año pasado, demostrando lo valioso que es el jugador que es en la actualidad. Pero en el 2012, Chelsea tuvo la oportunidad de quedarse con el jugador, pero no tomó la posibilidad por encontrar un defecto en el juego del francés.

El exfutbolista Serge Daniel Boga, quien era ojeador del Chelsea en el año 2012, aseguró en declaraciones a Goal que el club londinense le realizó una prueba al francés. pero que lo rechazaron porque defensivamente no ayudaba, aunque luego quisieron que vaya a dar una segunda prueba, pero que la madre de Mbappé se negó.

"Él era muy habilidoso, pero en Inglaterra quieren ver a jugadores que trabajen duro. En ese momento él no era así. Defensivamente, no había llegado a ese punto. Cuando tenía la pelota era increíble, pero sin la pelota no se esforzaba demasiado", dijo Boga sobre Kylian Mbapp.

Kylian Mbappé posando con la camiseta del Chelsea cuando dio una prueba con ese club.

"Mi chico no volverá, o le fichan ahora o dentro de cinco años tendrán que poner sobre la mesa 50 millones de euros para contratarlo", fue lo que sostuvo la madre de Kylian Mbappé en esos momentos. El tiempo le dio la razón a la señora, y hoy su hijo es una estrella mundial y vale mucho más que eso.