A toda Costa quiere vestir la bicolor

La decisión del técnico Ricardo Gareca de convocar a Horacio Calcaterra -jugador argentino nacionalizado peruano- ha causado un efecto dominó en otros futbolistas que tienen la misma ilusión de poder vestir los colores, no del país que los vio nacer, pero del que se sienten parte, ya que después de todo, el hogar es donde está tu corazón.



Este es el caso de Gabriel Costa -uruguayo también nacionalizado-, quien ha confesado su deseo de algún día poder jugar para Perú. “Sería lindo jugar en la selección y representar a Perú, un país que me dio toda la posibilidad de crecer como futbolista y persona. De todos modos, sé que aún faltan algunos meses para que eso pueda ocurrir. Me ilusiona estar ahí pero el que decide es el ‘profe’ Gareca, yo debo seguir haciendo las cosas bien dentro del campo”, sostuvo el mediocampista que lleva 17 tantos con Sporting Cristal en el Torneo Descentralizado.

Sin embargo, la alegría que le trajo haber campeonado con el cuadro rimense no lo hace menos agradecido con el club que lo recibió e hizo que su carrera fuera de Uruguay se vaya desarrollando. “Yo siempre voy a estar agradecido con Alianza Lima porque me abrió las puertas para llegar al Perú y jugar por primera vez en el extranjero. No tengo sentimientos encontrados cuando los enfrento, siempre trato de hacer las cosas bien para que mi equipo gane. Ahora me toca defender los colores de Cristal a morir. Todavía no he renovado con el club pero tampoco estoy desesperado por hacerlo, estamos en conversaciones y ya hay un arreglo de palabra”, sostuvo Gabriel Costa, quien está cerca de cumplir los cinco años de residencia en el Perú. Este hecho le permitiría ser un posible candidato para la lista de convocados del ‘Tigre’, quien ha reconocido su destacada participación en ambos clubes.



Por otra parte, luego de la derrota (2-1) de Cristal ante Unión Comercio, Carlos Lobatón reconoció que tuvieron dificultades. “Nunca nos pudimos sentir bien dentro del campo, ellos hicieron su partido y ganaron bien. Ellos saben utilizar bien su cancha, a nosotros nos costó”. Ahora ya piensan en el choque ante Alianza Lima.



Sabía que...

Gabriel Costa obtuvo la nacionalidad peruana a finales del 2017, sin embargo, aún le falta cumplir el plazo de cinco años de residencia para poder ser convocado a la ‘Blanquirroja’. Esto se podría dar a partir de enero 2019.