Julio César Uribe: "Cueva no ha visto el programa y ha sido informado por gente que destila veneno" [VIDEO]

El panelista de Fox Sports Radio Perú, Julio César Uribe, quiso poner paños fríos al intercambio de opiniones que surgió tras las críticas que hizo sobre las últimas actuaciones de Christian Cueva en la selección peruana. El "diamante" apuntó sus armas hacia el entorno del futbolista y a algunos medios de comunicación. Estas declaraciones pueden ser encontrada en YouTube.

"En un país donde el conflicto es el común denominador en el día a día, responder con el hígado es una muestra de inmadurez y de falta de inteligencia. Entiendo su malestar porque de repente él no ha visto el programa y ha sido informado por gente que destila veneno, en función de ello ha respondido en la forma que a mí no me afecta porque en todo momento hemos coincidido en que es muy buen jugador y se le pide más por sus cualidades", expresó.

Hace unos días se creo una polémica por las críticas que Uribe hizo sobre el volante de la selección. Afirmó que no era un jugador extraordinario y que solo jugó bien tres partidos. La respuesta de "Aladino" no se hizo esperar y el mediocampista afirmó que se siente un jugador útil y que no le parecía la forma de expresarse del extécnico.

Uribe aseguró que sigue pensando que Cueva es un buen jugador y una buena persona, además ratifica que nunca habló mal de él, solo dio una opinón.

Por otro lado, el exmundialista con Perú en 1982, se mostró ofuscado por la forma en que algunos medios trataron la situación. "Le han dado una connotación 'canibalesca', que a mí no me sorprende porque es nuestro país y yo entiendo como es nuestra idiosincrasia, pero Christian debe estar tranquilo que el reconocimiento y el respeto lo va a tener siempre", sentenció.

Finalmente, los demás miembros del panel de Fox Radio opinaron sobre la situación. Peter Arévalo reafirmó que para él, Cueva sí es un extraordinario jugador, mientras que Eddie Fleischman señaló que el jugador debe responder a las críticas en la cancha.