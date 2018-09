Cristian Benavente se mostró autocrítico por no acudir al Mundial [VIDEO]

Cristian Benavente es muy querido por gran parte de la afición nacional, para muchos, uno de los grandes ausentes en los amistosos internacionales que tuvo la selección peruana en la última fecha FIFA y de la pasada Copa del Mundo Rusia 2018. El mediocampista del Sporting Charleroi de Bélgica, lejos del difícil momento que vivió por su no convocatoria, continúa entrenando en su club y se animó a responder algunas preguntas que Movistar Deportes le realizó.

Sobre ser consultado de los amistosos que disputó la 'bicolor' antes de que Ricardo Gareca diera a conocer la nómina de convocados que llevaría al Mundial de Rusia, Cristian Benavente fue muy autocrítico y dio entrever que no disputar bien dichos cotejos le negó una posibilidad de estar en aquella lista.

"En los amistosos contra Croacia e Islandia me quede con la espina de hacer un gol o una asistencia para ser considerado. Me quedé con un mal sabor de boca porque no tuve un buen partido", sostuvo Cristian Benavente al periodista, Michael Succar.

"La posibilidad de no ir al Mundial era más grande que la de ir. Ya estaba preparado para esa noticia", agregó el 'chaval', en alusión a la pregunta anterior.

Cuando fue cuestionado sobre aquellos rumores que señalaban que no se llevaba bien con los demás seleccionados, Benavente atinó: "No le di importancia cuando decían que en la selección no me daban pase o cosas así. Esos comentarios no los tomé en cuenta".

Al final, Benavente añade: "No me quejo por los minutos que recibí. Pude haber dado más ante Islandia y Croacia. Prefiero jugar detrás del punta, pero no voy a excusarme con el tema de la banda. Debo ser autocrítico", subrayó.