Canelo vs GGG 2: hora, fecha y canales para ver la pelea del año 

Saúl 'Canelo' Álvarez vs Gennady Golovkin parte 2 protagonizan este sábado (EN VIVO ONLINE vía Space TV) la pelea más esperada de este año en el boxeo. El mexicano y el kazajo se enfrentaron el año pasado en un combate que terminó en un polémico empate, ahora ambos peleadores anhelan salir con la victoria este sábado.

Golovkin piensa que ganó fácilmente la primera pelea pese a que una jueza dio una ventaja de 118-110 para Canelo Álvarez. El kazajo asegura que terminará de derrotar al mexicano.

La revancha entre 'Canelo' Álvarez vs Gennady Golovkin debió darse en mayo de este año, pero el mexicano dio positivo en una prueba de dopaje lo que retrasó el combate hasta setiembre. Este suceso fue considerado por el propio 'Canelo' como una mancha en su carrera de boxeo.

"Definitivamente ahora todo es más personal. De verdad Golovkin no me agrada", dijo el 'Canelo' Álvarez. "Es algo personal, y me lo tomo así. Esto me hará entrenar más duro y dar un extra para noquearlo", aseguró.

Estamos listos nos vemos mañana en Las Vegas 👊🏻🔥 pic.twitter.com/k1CkqKjWLo — Canelo Alvarez (@Canelo) 10 de septiembre de 2018

El presidente de la promotora Golden Boy Promotions, Eric Gómez, informó en conferencia de prensa que las localidades en la T-Mobile Arena están agotadas para esta velada.

Este es el récord de Canelo Álvarez en el boxeo

El peleador mexicano lleva 52 peleas en su carrera donde ha ganado 49 veces. Ganó por nocaut unas 34 ocasiones y solo ha perdido en una ocasión: por decisión unánime ante Floyd Mayweather en 2013. 'Canelo' tiene dos empates: ante Jorge Suárez en el lejano 2007 y ante su rival Gennady Golovkin el año pasado.

Así llega Gennady Golovkin para esta pelea

El peleador de Kazajistán, medallista olímpico en Atenas 2004, tiene 38 peleas en su carrera y nunca ha perdido. Ha ganado en 37 ocasiones (33 de ellas por K.O) aunque tiene un empate: ante el 'Canelo' Álvarez.

Horarios para ver el Saúl 'Canelo' Álvarez vs Gennady Golovkin EN VIVO ONLINE

País Preliminares Canelo vs Golovkin

México 7:00 pm 9:00 p.m.

Honduras 7:00 pm 9:00 p.m.

Guatemala 7:00 pm 9:00 p.m.

El Salvador 7:00 pm 9:00 p.m.

Nicaragua 7:00 pm 9:00 p.m.

Ecuador 8:00 pm 10:00 p.m.

Perú 8:00 p.m. 10:00 p.m.

Colombia 8:00 p.m. 10:00 p.m.

Panamá 8:00 p.m. 10:00 p.m.

Bolivia 9:00 p.m. 11:00 p.m.

Puerto Rico 9:00 p.m. 11:00 pm

Venezuela 9:00 pm 11:00 pm

Argentina 10:00 pm 00:00 am

Brasil 10:00 pm 00:00 am

Chile 10:00 pm 00:00 am

Canales para ver el Saúl 'Canelo' Álvarez vs Gennady Golovkin EN VIVO ONLINE

Space TV

518 DirecTV

128 Movistar

130 Claro TV

TV Azteca Deportes

HBO (por el servicio Pay Per View)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Saúl 'Canelo' Álvarez vs Gennady Golovkin?

No se pierda todas las incidencias de la gran pelea entre Saúl Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin por LaRepublica.pe. Tras finalizar el combate podrá ver el resumen de este combate en Las Vegas.