Ivan Rakitic: "Nunca dudé, estoy en el mejor club del mundo"

Ivan Rakitic mantiene una relación con el FC Barcelona desde hace cuatro años y según el mismo jugador croata, se siente muy a gusto en el cuadro 'blaugrana'. Pero, eso no significa que no haya recibido llamativas ofertas de gigantes europeos como el Paris Saint-Germain.

Sin embargo, en una reciente entrevista, ‘Raquete’ confesó que no se le cruzó por la mente marcharse al PSG."Nunca dudé. Fueron días para reflexionar un poco y saber que soy un afortunado. Estoy en el mejor club del mundo, representar al Barça es lo que quiero y es lo más bonito que hay. Me siento bien, contento y con muchas ganas.” Al parecer, después de todo el Barcelona no tuvo que estudiar la propuesta del PSG puesto que el jugador nunca quiso irse.

Además, Rakitic dejó entrever que sin importar el exuberante sueldo que hubiera recibido en el equipo parisino, nada se compara a la sensación de jugar para los catalanes. “El Barça es algo diferente, único. Faltan palabras para describir este sentimiento especial. El Barça ha construido su historia durante muchísimos años llegando a ser el mejor del mundo y formar parte de él es lo que quieren todos los futbolistas."

Por último, al preguntarle al subcampeón del mundo con la selección de Croacia sobre cuánto tiempo le queda junto al FC Barcelona, respondió lo siguiente: "Pues ojalá muchos más. Ya tengo contrato aquí que vale para algún año más. Ojalá lo podamos ampliar. Tengo muchísimas ganas. Quiero disfrutar cada entrenamiento y cada partido y demostrar que puedan tener confianza en mí”, concluyó.