Boxeador chiclayano afronta singular “pelea”

Hugo Daniel Barrios

Lo que hoy le toca vivir al boxeador profesional chiclayano Alder Idrogo es una clara muestra de lo difícil que es ser deportista en nuestro país. En las siguientes líneas conocerán un testimonio increíble y que pone al Instituto Peruano del Deporte (IPD), una vez más, en el ojo de la tormenta.

Según contó Idrogo, el pasado 20 de agosto presentó un documento al IPD Lambayeque solicitando el ring de boxeo para la pelea que realizará el sábado 15 de setiembre en el distrito de La Victoria ante el ecuatoriano Moisés Guagua; sin embargo, cuando regresó por la respuesta le comentaron que su documento se había extraviado y que lo presentara nuevamente.

Hace unos días, Idrogo volvió a ingresar su pedido y ayer obtuvo una respuesta negativa. A tan solo tres días de su pelea, el ring del IPD no le será cedido.

“Todo está listo para la pelea: el rival, los jueces, todo, pero no pensaba que el IPD no me apoyaría”, sostuvo Idrogo Antón.

Ante ello, La República se comunicó con el presidente del Consejo Regional del Deporte (CRD), Hugo Vera Mechán, quien señaló que existe una directiva remitida por la sede central que prohíbe la salida de bienes del IPD.

Este argumento contraviene con la Ley del Deporte 28036, pues el IPD debe apoyar a los deportistas que son representantes regionales, así como a las municipalidades.

La República verificó la existencia de la circular 012-2014-IPD/OGA, que señala el procedimiento para que los bienes del IPD puedan ser desplazados, lo cual es la solución a la controversia en el tema Alder Idrogo.