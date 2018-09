Universitario: "No jugamos en el Nacional porque cobran como Wembley"

Universitario de Deportes sufrió mucho para imponerse sobre UTC en el estadio Monumental por le Torneo Clausura 2018, no solo por la dificultad que significa enfrentar al cuadro cajamarquino, sino también por el estado de la cancha.

El gramado del Monumental no estaba al 100% para el evento deportivo y complicó mucho el juego para ambos equipos. Sobre este punto, el gerente de comunicaciones de la 'U', Carlos Univazo, explicó qué fue lo que ocurrió.

"Sabíamos que la cancha no va a llegar. Yo publiqué algo al respecto, obviamente yo no soy el que juega, vamos a evaluar qué se puede hacer al respecto. Había una idea de jugar en el Nacional, pero con estas sanciones no tiene sentido", señaló en Fútbol Como Cancha de RPP.

Algunos detalles no tan menores. Asi luce hoy la cancha, está al 80%. Los shorts desde hoy serán igual de cremas q las camisetas, se acabó ese inconveniente. No olviden, llevar DNI y asistir temprano porq hay controles nuevos y la 1ra vez siempre puede generar aglomeraciones pic.twitter.com/Fvac8uCE2y — Carlos Univazo (@Carlosu67) 11 de septiembre de 2018

¿Por qué no jugar en el Estadio Nacional? En la casa de la selección peruana, Universitario siempre ha tenido buena respuesta por parte de sus hinchas, pero el alquiler es muy alto para el club.

"Cómo podríamos jugar en una buena cancha a puertas cerradas que tiene un costo como jugar en Wembley (estadio de Inglaterra)", añadió Carlos Univazo.

Cabe recordar que tras el partido contra UTC, el entrenador Nicolás Córdova mostró su disconformidad por el estado del terreno de juego.