Selección de Brasil: Richarlison dio inesperada confesión sobre su pasado

Richarlison, quien fue una de las gratas sorpresas en el Brasil vs. El Salvador del último martes, contó inesperados pasajes de su vida tras la finalización de la última jornada de amistosos de la fecha FIFA.

Richarlison fue una de las máximas figuras de la selección brasileña, ya que marcó dos goles en su estreno y, además, tiene el plus de ser el fichaje más caro en la historia del Everton de Inglaterra, donde hizo tres anotaciones en sus primeros tres cotejos de la Premier League.

"Lo veo todavía como un poco surrealista todo. Estoy realizando un sueño que tenía desde chico. Siempre quise jugar en la Premier y ahora mirar hacia la tabla de goleadores y ver mi nombre ahí arriba es algo que tengo que acostumbrarme, la verdad (risas)", manifestó el delantero en una entrevista con el diario AS de España.

Sobre el pasar de la Segunda División del fútbol brasileño a la Premier League, el atacante de tan solo 21 años manifestó lo siguiente: "Y eso que sólo hablas del fútbol profesional. En la cantera fue todo incluso más rápido. Sólo jugué 11 partidos en la cantera antes de ascender al primer equipo. Hice dos goles en mis dos primeros partidos como profesional y el resto es historia. Son cosas que no consigo explicar. Creo que es trabajo duro, perseverancia, fe y mucha fuerza mental para superar los obstáculos".

La dura confesión de Richarlison

Richarlison, como todo crack brasileño, vivió momentos difíciles en su niñez y aseguró que tuvo que vender golosinas y helados para sacar adelante a su familia y poder cumplir sus sueños, como jugar en la selección de Brasil.

"Tuve que vivir en la casa de mi tío porque quedaba más cerca de donde entrenaba y no tenía dinero para el autobús. Vendía golosinas y helados en la calle y trabajaba en el campo para ayudar a mis padres. No podía hacerlo de otra forma, porque todos estaban haciendo de todo para que yo pudiera realizar mi sueño de ser futbolista. He aprendido que uno necesita tener paciencia, persistencia y fe en las personas para alcanzar sus objetivos", finalizó.