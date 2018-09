Antoine Griezmann y su contundente mensaje para la FIFA por el 'The Best 2018’

Antoine Griezmann sabe que tuvo una temporada de ensueño. Ganador de la Europa League, de la Supercopa de la UEFA y subcampeón de la liga española con Atlético de Madrid, pero por sobre todas las cosas... Campeón del Mundo con la selección de Francia en el Mundial Rusia 2018.

Es por eso que la no presencia de Antoine Griezmann en los el Premio 'The Best' 2018’ fue toda una sorpresa para todos los aficionados, entrenadores y jugadores de fútbol, incluyéndolo a él, quien mostró su fastidio con la polémica decisión por parte de la FIFA.

"Me molesta el The Best. Es premio de la FIFA y que no haya ningún francés es raro. Intentaremos hacerlo lo mejor posible", dijo Antoine Griezmann en declaraciones a la televisión española, quien luego de eso se refirió al Balón de Oro.

"Me hace más ilusión, pues tiene más prestigio, una historia increíble detrás, muchos jugadores, me da más estrellas en los ojos. Yo no puedo votar. Veremos qué pasa", dijo el jugador de Atlético de Madrid sobre el último gran premio del año que otorga la revista 'France Football'.

Por su parte, su compañero en el cuadro ‘colchonero’, el portero esloveno Jan Oblak dijo: "Para mí es el mejor del mundo y no por estar en mi equipo. No podemos hacer nada más. Es top". Mientras que el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, sostuvo que es una injusticia que no esté en la nómina de 'The Best'.