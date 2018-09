YouTube: Arquero argentino se vuelve loco y patea a juvenil del América [VIDEO]

El entrenamiento de este día martes del club América de México transcurría con total normalidad hasta su tramo final cuando el arquero argentino, Agustín Marchesín, peleando la pelota con un jugador de la escuadra sub 20 del equipo, se molestó y pateó al juvenil sin ninguna intención de disputar el balón.

El futbolista agredido se llama Arturo Sánchez, tiene 19 años y su única culpa fue cubrirle el balón al arquero quien, después de intentar en dos ocasiones arrebatarle el esférico, decidió patearlo con total impunidad, dejando al juvenil tendido y adolorido en el campo de juego.

Las imágenes fueron compartidas en YouTube y rápidamente provocaron los comentarios negativos contra el accionar del arquero catalogándolo de abusivo.

Por su parte, Marchesín no tardó en responder y pedir las disculpas del caso. El guardavalla envió un mensaje en su cuenta de Instagram donde reconoce su error.

"Cualquiera puede equivocarse, yo lo hice. En la vida se aprende, se crece de los errores, lamentablemente no es bueno lo que hice. Ya perdí perdón a Arturo Sánchez, cosas que pasan en el entrenamiento. Los que me conocen junto con mis compañeros saben como soy y lo que soy. Eso es lo que me deja tranquilo y con el deseo de seguir pensando nada más en los dos objetivos", se lee en la publicación.

Cabe recordar que este tipo de actitudes de jugadores experimentados sobre jóvenes no es exclusivo del fútbol mexicano, hace poco sucedió un caso similar que involucró al lateral de Universitario Jersson Vásquez.



Mensaje de Marchesín en su cuenta de Instagram.