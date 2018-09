La rabia del ‘Profesor’

Han pasado varias horas, pero todo aquel que se identifica con Alianza Lima todavía no puede borrar de su mente los hechos vandálicos que ocurrieron en la explanada del estadio Alejandro Villanueva, donde seguidores de la comunidad cristiana El Aposento Alto ingresaron con violencia para reclamar una supuesta apropiación del terreno.

El hincha íntimo todavía sigue dolido porque no borran la imagen de cómo estas personas pintaron los escudos del club que estaban diseñados en las paredes del coloso de Matute.

Esa cólera, fue mostrado también por el técnico del cuadro blanquiazul, Pablo Bengoechea, quien rechazó la violencia y se solidarizó con los hinchas que no dudaron en salir en defensa de la institución. “Estoy en contra de todo tipo de violencia y realmente me pareció muy violento todo lo que vivió el hincha de Alianza Lima y el club. Y es que ser hincha de un equipo tiene un sentimiento muy especial y, por tanto, es de muy mal gusto que esas personas que invadieron nuestro estadio hayan pintado los escudos y las fotos de los ídolos. Lamentablemente no estuve en el estadio, pero realmente ayer sentía muchas ganas de estar acá para colaborar con lo que hicieron nuestros hinchas”, señaló el ‘Profesor’.

Tras pronunciarse sobre este acto violento, Bengoechea se dedicó a hablar sobre el tema deportivo, pues a pesar que el encuentro de hoy ante Sport Boys se suspendió por falta de garantías, los victorianos recibirán este domingo a Sporting Cristal.

“ Cristal es un equipo que juega mucho bandas y defiende muy bien, por ello tratamos bien de marcar por los lados y tratar que su delantero Emanuel Herrera no reciba el balón. Cortar la claridad que tiene Carlos Lobatón. Tenemos que ser muy rápidos en salida”, dijo el estratega uruguayo.

La buena noticia que ha recibido el DT por parte del cuerpo médico, fue que el volante Tomas Costa y el delantero Mauricio Affonso se recuperaron y podrán ser tomados en cuenta para el duelo ante los celestes, así como el regreso del arquero Leao Butrón. El único descartado por lesión es Óscar Vílchez. ❧

