Vuelta a España 2018 EN VIVO: los resultados y clasificación general | Etapa 17

La Vuelta a España 2018 está en su recta final. Hoy se disputa la etapa 17 (EN VIVO ONLINE) del circuito que forma parte del Tour Mundial de Ciclismo. Esta etapa recorrerá 157 kilómetros entre Getxo y el Balcón de Bizkaia y es una de las últimas oportunidades para que los participantes pueden alcanzar la punta de la clasificación.

La Vuelta a España 2018 llega al País Vasco con un recorrido que hace honor a la gran tradición ciclista euskaldún. Media montaña, luego un trazado muy accidentado y un final complicado en el Monte Oiz.

La clasificación general continúa encabezada por Simon Yates (Mitchelton-Scott), con Alejandro Valverde (Movistar) ahora a 33 segundos, Steven Kruikswijk (Lotto-Jumbo) a 52, Nairo Quintana (Movistar) a 1:15 y Enric Mas(Quick Step) a 1:30.

Sigue EN VIVO las incidencias de la Vuelta a España 2018 Etapa 17

Vuelta a España: Clasificación general tras la etapa 16

Vuelta a España: resultados de la etapa 16

El austriaco Matthias Brändle (Trek-Segafredo) fue el primero en salir y en llegar a la meta en la etapa en la etapa a contrareloj, en 40 minutos y 16 segundos.165 competidores acabaron el recorrido del día. El británico Simon Yates (Mitchelton-Scott) fue el último en culminar el recorrido, en 39'25''. El australiano Rohan Dennis (BMC) ganó la etapa 16 con el mejor tiempo de 37'57''.

Vuelta a España: resultados de la etapa 15

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) ganó la etapa 15 en un tiempo de 5 horas, 1 minuto y 49 segundos. Segundo, a 28'', quedó el colombiano Miguel López (Astana); tercero, el británico Simon Yates (Mitchelton-Scott), a 30''. En cuarto y quinto lugar quedaron el español Alejandro Valverde (Movistar) y el holandés Steven Kruijswijk, a 32''.

Vuelta a España: resultados de la etapa 14

El británico Simon Yates (Mitchelton-Scott) logró ganar su primera jornada en la Vuelta a España 2018 cuando terminó primero en la etapa 14 con un tiempo de 4 horas, 19 minutos y 27 segundos. 2'' después llegaron el colombiano Miguel López Moreno (Astana Pro Team) y el español Alejandro Valverde (Movistar Team), segundo y tercer lugar, respectivamente. Cuarto, a 5'', quedó el francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) y quinto, a 7'', terminó Nairo Quintana (Movistar)

Vuelta a España: resultados de la etapa 13

El ciclista Óscar Rodríguez Garaicoechea (Euskadi Basque Country-Murias) ganó la etapa 13 en un tiempo de 4 horas, 17 minutos y 5 segundos. El polaco Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) cedió el liderato y llegó a la meta 19'' después del español. Tercero quedó el belga Dylan Teuns (Racing Team), después de 30'' del primer lugar.

Vuelta a España: resultados de la etapa 12

El ciclista Alexandre Geniez (AG2R-La Mondiale) ganó la etapa 12 de la Vuelta a España en un tiempo de 4 horas, 22 minutos y 59 segundo. El holandés Dylan Van Baarle (Sky) quedó segundo. En tercer lugar terminó el ucraniano Mark Padun (Bahrain-Merida) y en cuarto, el belga Dylan Teuns (Racing Team).

Resultados de la etapa 11 de la Vuelta a España

Alessandro De Marchi (BMC Racing) ganó la etapa 11 en un tiempo de 4 horas, 52 minutos y 38 segundos. El colombiano Jhonatan Restrepo Valencia (Katusha Alpecin) terminó como segundo con 28'' de diferencia. Tercero quedó el italiano Franco Pellizotti (Bahrain-Merida), llegando a la meta 59'' después de Di Marchi.

Resultados de la etapa 10 de la Vuelta a España

El italiano Elia Viviani (Quick-Step Floors) logró ganar la etapa 10 en 4 horas, 8 minutos y 8 segundos, superando en un competitivo tramo final a otros 116 competidores que llegaron a la meta en un tiempo similar. En segundo lugar quedó Peter Sagan (Bora Hansgrohe) y tercero, Giacomo Nizzolo (Trek-Segrafredo).

Resultados de la etapa 9 de la Vuelta a España

El norteamericano Benjamin King (Dimension Data) quedó en primer lugar de la etapa 9 después de llegar a la meta en 5 horas, 30 minutos y 38 segundos, seguido por el holandés Bauke Mollema (Trek-Segafredo) después de 48''. Tercero quedó el belga Dylan Teuns (BCM Racing) después de 2'38''. En cuarto y quinto lugar quedaron los colombianos Miguel López Moreno (Astana Pro) y Nairo Quintana (Movistar) con 5 horas, 33 minutos y 18 segundo.

Resultados de la etapa 8 de la Vuelta a España

El español Alejandro Valverde (Movistar Team) ganó la etapa 8 en 4 horas 35 minutos y 54 segundos. El último tramo estuvo reñido, dado que tuvo que vencer a otros 51 ciclistas que llegaron en el momento. Segundo quedó el eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe) y tercero el holandés Danny Van Poppel (Lotto NL-Jumbo).

Resultados de la etapa 7 de la Vuelta a España

La etapa 7 fue ganada por el francés Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale) tras completar el recorrido en 4 horas, 18 minutos y 20 segundos, 5'' de diferencia que 29 competidores. Segundo terminó el eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) y el español Alejandro Valverde (Movistar Team), quien se mantiene en los primeros lugares de la clasificación general. El polaco Michal Kwiatkowski terminó en el puesto 36 y el líder del circuito ibérico, el francés Rudy Molard en el posición 24.

Resultados de la etapa 6 de la Vuelta a España

El francés Nacer Bouhanni (Cofidis) logró ganar la etapa 6 en un tiempo de 3 horas, 58 minutos y 35 segundos. Tuvo una dura competencia, dado que fueron 50 competidores que llegaron en el mismo tiempo. Segundo quedó el holandés Danny Van Poppel (LottoNL-Jumbo) y tercero el italiano Elia Viviani (Quick-Step Floors).

Resultados de la etapa 5 de la Vuelta a España

Simon Clarke fue el ganador de la quinta etapa, con final en Roquetas de Mar, en una jornada que se llegó a meta con cuarenta minutos de adelanto. El australiano superó largamente a Mollema y De Marchi.

Resultados de la etapa 4 de la Vuelta a España

Sorprendió el estadounidense Benjamin King (Team Dimension Data) al ganar la etapa 4. El ciclista venía de quedar en el puesto 88 en la anterior jornada. Sin embargo, hoy quedó en primer lugar con 4 horas, 33 segundos y 12 segundos. Cerca estuvo del kazajo Nikita Stalnov (Astana Pro Team), quien llegó a la meta dos segundos después. Tercero quedó el francés Pierre Rolland (Team EF-Drapac), con 13 segundos de diferencia de King.

Resultados de la etapa 3 de la Vuelta a España

Elia Viviani (Quick-Step Floors) ganó la etapa 3 de la Vuelta a España. El ciclista obtuvo el recorrido, conocido como ‘Alhaurín de la Torre’, en un tiempo de 4 horas, 48 minutos y 12 segundos. La competencia estuvo reñida, dado que en ese tiempo llegaron 112 participantes. En segundo lugar, quedó su compatriota Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), tercero quedó el eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Resultados de la etapa 2 de la Vuelta a España

Este domingo, el español Alejandro Valverde (Movistar Team) ganó etapa 2 'Caminito del Rey'. El ciclista terminó el recorrido en 4 horas, 13 minutos y 1 segundo. El polaco Michal Kwiatkowski (Team Sky) quedó en segundo lugar después de llegar a la final a pocos metros de distancia de Valverde. Tres minutos después, llegó el belga Laurens de Plus (Quick-Setp Floors), el holandés Wilco Kelderman (Team Sunweb) y el neozenlandés George Bennett (Team Lotto NL-Jumbo)

Resultados de la etapa 1 de la Vuelta a España

El español Jorge Cubero, el que abrió el recorrido de 8 km., fue el primero en completar el contrarreloj individual, disputado el sábado, en un tiempo de 10:46 minutos. Al final quedó ubicado en el puesto 147.

El australiano Rohan Dennis (BMC Racing Team) quedó en el primer lugar al superar el recorrido en 9'39''. Segundo quedó el polaco Michal Kwiatkowski (Team Sky) con 9'45'' y tercero el belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal) con 9'46''.

La previa

Para el recorrido no estará el británico Chris Froome, campeón de la edición anterior, pero sí el italiano Elia Viviani, quien ganó el circuito anterior, el EuroEyes Cyclassics, y el actual líder del tour mundial, el eslovaco Peter Sagan,

Los recorridos y etapas de la Vuelta a España 2018

Son 21 etapas las que se recorrerán en la Vuelta a España 2018. Seis de ellas son llanas y dos llanas con final en alto, seis de media montaña, cinco de montaña y 2 contrarreloj, esta última con 40.7 será de 40.7 km.

La primera etapa será en Málaga con una distancia de 8 km. La más larga será el periodo 11, con 207.8 km. Solo habrán dos días de descanso.

Conoce la ruta de la etapa 17:

Los equipos que estarán en la Vuelta a España 2018

Son 22 equipos que estarán en la Vuelta a España 2018, con sus respectivos ciclistas. De los mencionados, los favoritos son Bora Hansgrohe, Quick-Step Floors, Mitchelton-Scott y Movistar Team. Los británicos Team Sky no contarán con sus ciclistas líderes Geraint Thomas y Chris Froome. Son 8 los latinos que estarán en el circuito, la mayoría colombianos.

Los favoritos para ganar la Vuelta a España 2018

Quien parte como favorito es el italiano Vicenzo Nibali, quien quedó segundo en la edición del año pasado. Ganó la Vuelta a España en el 2010. Peter Sagan, como líder actual del tour, espera quedar en los primeros lugares. El colombiano Nairo Quintana espera dejar en alto a su país. Ganó el recorrido en el 2016, al igual que el español Alejandro Valverde, su compañero de equipo y que obtuvo el título en el 2009.

El mapa completo de la Vuelta a España 2018

Canales para ver en vivo la Vuelta a España 2018

España: RTVE

Colombia: Caracol

Australia: SBS

Bélgica: VRT

Brasil: ESPN

Canadá: FloBikes

Dinamarca: TV2

Europa: Eurosport

Portugal: TVI24

Holanda: NOS

Noruega: TV2 Norway

Reino Unido: ITV

Japón: J Sports

Latinoamérica y el Caribe: ESPN

Medio Oriente y África del Norte: BeIN Sports

Sudeste de Asia: Eurosport

Nueva Zelanda: Ski Sport

Estados Unidos: NBC Sports Live Extra