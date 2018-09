Pastor Santana sobre murales de Alianza: "Los pintamos de blanco como símbolo de paz y amor" [VIDEO]

La polémica posesión de la explanada del estadio de Alianza Lima generó la indignación de los hinchas blanquiazules. Más aún cuando vieron que los integrantes de la congregación 'Aposento Alto' pintaron las paredes y murales del equipo 'íntimo'.

Alberto Santana, líder de la congregación, aseguró en conferencia de prensa que la explanada del estadio Alejandro Villanueva 'Matute' nunca le perteneció a Alianza Lima sino que ahora esa propiedad les pertenece legalmente y por ello decidieron modificar todo.

Como se puede escuchar en el vídeo ( a partir del minuto 21) Alberto Santana explicó ante los periodistas la razón por la cuál sus 'hermanos' intentaron borrar con pintura blanca el escudo y los murales de Alianza Lima que están en las paredes del estadio.

"Como iglesia no nos han prestado mucha atención y nunca me he sentado a conversar con Renzo Ratto (administrador de Alianza Lima), es lamentable. Pintamos las paredes de blanco como símbolo de paz y amor. Además, eso es lo que cualquiera haría con su propiedad. Lo pintamos de blanco por eso", aseguró.

El pastor se ratificó además sobre la versión de que tuvo un sueño en el que Dios le pidió comprar el terreno de Alianza Lima.

"Sí, tuve un sueño, en una oportunidad yo les compartí a ustedes que efectivamente Dios me habló en un sueño que el estadio de Alianza Lima se va a vender", expresó Santana.