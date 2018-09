Quiere un súper equipo: los dos jugadores top que Ronaldo ha pedido a la Juventus

La llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín ha llenado de ilusión a los hinchas 'bianconeros' de cara a un objetivo que se les es ajeno desde hace décadas: la Champions League. En esa línea, el portugués ha solicitado el fichaje de dos jugadores top para armar un súper equipo.

Según informó este martes el diario italiano Tuttosport, Cristiano Ronaldo pidió la contratación del lateral brasileño Marcelo para la próxima temporada, es decir la 2019-20.

'CR7' y Marcelo no solo son grandes amigos, en la cancha se entienen a la perfección, así lo han demostrado en sus casi 10 años jugando juntos en el Real Madrid.

Pero no es el único futbolista que Ronaldo ha solicitado a la dirigencia de la 'Vecchia Signora'. El vigente Balón de Oro y The Best también pidió a Paul Pogba, que actualmente milita en el Manchester United.

El lusitano cree que las cualidades del volante francés, su estilo de juego y jerarquía en el campo podrían ser de mucha ayuda en la Juventus. Recordemos que Pogba ya sabe lo que es vestir la camiseta 'bianconera', pues lo hizo desde el 2012 hasta el 2016.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo buscará poder celebrar un gol con la Juventus este fin de semana cuando reciban al Sassuolo en el Allianz Stadium.