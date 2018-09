Thomas Tuchel: "No estoy satisfecho con la manera cómo hemos fichado"

El director técnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel reveló en una entrevista que no se siente a gusto con la manera en cómo han manejado el mercado de negociaciones de sus jugadores. En especial, porque no han encontrado un reemplazo para Thiago Motta.

“Si soy 100% sincero, no estoy satisfecho con la manera cómo hemos fichado en el mercado de pases. No era secreto que estábamos buscando un '6' para reemplazar a Thiago Motta y para ocupar ese puesto en PSG necesitas mucho talento. Al final no lo pudimos hacer porque nos quedamos sin tiempo, pero de todas maneras tenemos mucha confianza en esta escuadra", confesó el estratega alemán para RMC.

Por otra parte, Tuchel también habló del centrocampista francés, Adrien Rabiot (quien ha demostrado en múltiples ocasiones que no tiene deseo de renovar con el PSG), recalcando el compromiso y dedicación del jugador, ignorando el tema de su posible salida del club.

“Realmente me agrada mucho Adrien. Tuvo una situación complicada al perderse voluntariamente el Mundial, pero su predisposición con el equipo ha sido máxima, no se ha perdido ningún entrenamiento. Se puede adaptar a cualquier sistema y si está bien físicamente es esencial para nuestros planteamientos. Tiene un gran potencial y es un jugador formado en el club. Es muy importante contar con futbolistas de esta naturaleza.”