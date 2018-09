Pablo Bengoechea agradeció al hincha de Alianza Lima por defender la institución [VIDEO]

Pablo Bengoechea, entrenador de Alianza Lima, brindó una conferencia de prensa previo al partido contra Sporting Cristal donde dejó en claro que está en contra de la violencia y criticó a los miembros de la Iglesia evangélica “El Aposento Alto”, quienes invadieron a la fuerza la explanada del estadio Alejandro Villanueva el pasado lunes.

“Estoy en contra de todo tipo de violencia. Me pareció muy violento lo que vivieron ayer los hinchas de Alianza y a toda su gente. Fue muy desagradable, el hincha quiere al club y ver que gente invada nuestra casa, que pinte el escudo, a sus ídolos, me pareció de muy mal gusto y muy violento. Lamentablemente no pude ayudar al hincha, pero sentía ganas de estar aquí y para colaborar con ellos”, dijo Bengoechea.

Después de que la policía nacional tomara el control de la explanada de Matute y los integrantes de la congregación religiosa sean desalojados de lugar, hinchas íntimos de toda edad y clase social, e incluso los personas con discapacidad, se acercaron al recinto deportivo para pintar la fachada del club para que los emblemas, símbolos y sobre todo el escudo del club Alianza Lima queden como antes. Pablo Bengoechea no fue ajeno a este detalle y agradeció a los fanáticos por defender la institución.

“Agradezco muchísimo lo que hicieron por la institución. Para nosotros es un mensaje, tenemos mucha gente detrás que quiere mucho al club y cada vez más nos refrescan la memoria de que tenemos la oportunidad de darles, nuevamente, una alegría a muchísima gente. Si antes dábamos el cien por ciento, ahora tenemos que dar un poco más porque hay gente que ante cualquier circunstancia, defiende nuestra institución.

Tras la suspensión del partido entre Alianza Lima y Sport Boys de este miércoles por falta de garantías, Los de La Victoria se preparan para recibir este domingo a Sporting Cristal por el reinicio del Torneo Clausura. El técnico aliancista aseguró que esperan devolver lo que hicieron los hinchas por nosotros, con un triunfo ante Cristal.