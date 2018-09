Overmars: "El Barcelona no valoró a De Jong"

El director del Deportivo de Ajax, Marc Overmars declaró en el evento anual 'Ajax Kick Off' que así el FC Barcelona esté detrás de sus jugadores, estos no se irán tan fácilmente. En especial Frenkie De Jong -“un debutante que juega como si no fuera debutante” según el seleccionador holandés Ronald Koeman - puesto que Overmars piensa que no se le prestó la debida atención.

Así mismo, ‘El Correcaminos’ desveló que el Barca ha hecho dos ofertas por el internacional neerlandés, pero afirmó que “el Barcelona no valoró a De Jong” y que sus intentos por ficharlo el verano pasado nunca se llegaron a concretar y al parecer, este invierno no presentará un mejor panorama.

El director y ex barcelonista admitió que en el próximo mercado de invierno, los catalanes pueden volverlo a intentar, pero la respuesta será la misma. “El Barcelona puede volver por Frenkie en enero, pero nuestros jugadores no se irán en ese período”, advirtió Overmars.

Según el medio ‘Mundo Deportivo’, la cifra que el Barcelona habría propuesto al club de Ámsterdam rondaría el monto de 30 millones de euros, mientras que el Tottenham Hotspur - el otro interesado por fichar a Frenkie De Jong habría ofrecido 50 millones de euros pero ambas fueron rechazadas.