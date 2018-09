Youtube: Diego Valdés falló increíble gol en amistoso de Chile [VIDEO]

¡Para que te traje! Diego Valdés, delantero de la selección chilena, cometió un ‘blopper’ en el amistoso internacional ante Corea del Sur de este martes en Suwon. El futbolista de 24 años falló un increíble gol con el arco solo que pudo ser el triunfo para ‘La Roja’. La acción se ha viralizado a través de Youtube.

La jugada sucedió a los 93’ minutos. El equipo de Reinaldo Rueda recuperó el balón y la envió al campo rival. La pelota llegó a los pies de Jang Hyun-Soo, quien controló y quiso jugar con el portero Kim Jin-Hyeon, pero el pase quedó corto y Diego Valdés, quien leyó perfectamente la jugada, apareció para quitarlo, tal como se ve en Youtube.

El compañero de los peruanos Irven Ávila y Ray Sandoval en el Monarcas Morelia, dio unos pasos y quedó mano a mano con el arquero. Enganchó para la izquierda y dejó en ridículo a su rival. Sin embargo, cuando quedó solo contra el arco, mandó el balón a las tribunas del estadio Suwon World Cup.

“Acá esta Valdés, Valdés, Valdés... ¡Ay Dios mío!. No, no, Diego mira la cancha. Era el gol chileno, se había sacado al portero y se lo comió. Era el gol chileno y nada más. El partido terminó, Valdés no lo puede creer. Era el triunfo chileno, en la más clara del partido en el último suspiro del encuentro”, se escucha en la narración del video que ya alcanzó miles de reproducciones en Youtube.

Acusado por racismo a los coreanos

En la previa del partido, el delantero chileno fue blanco de las críticas por un acto de racismo que enfureció a los coreanos. Diego Valdés realizó un gesto discriminatoria en una fotografía que se tomó junto a un hincha local en la ciudad de Suwon.

El jugador del Monarcas Morelia y Gary Medel posaron para una foto con un fanático coreano y Valdés se rasgó los ojos con sus dedos. Esta acción es considerada como un acto de desprecio hacia los asiáticos. “Me encontré con jugadores chilenos en la estación de Suwon, así que les pedí una foto. En el momento de la captura no me di cuenta del gesto; recién hoy (ayer) lo noté”, dijo el joven surcoreano.

Tras la polémica, Diego Valdés se disculpó por medio de sus redes sociales. En relación a la fotografía que está en redes sociales, nunca fue mi intención y pido las disculpas correspondientes si alguien se sintió ofendido con la situación”, publicó.