La delicada confesión de Diego Maradona que sorprendió a la prensa mexicana [VIDEO]

Diego Armando Maradona hizo una dura confesión en la conferencia de prensa con la que fue presentado como nuevo entrenador del Dorados de Sinaloa de la segunda división del fútbol mexicano. En la misma, el ‘10’ habló de un tema muy personal por el cual fue consultado, y que no rehuyó a responder, en un video que se puede ver Youtube.

Maradona contó a los hombres de prensa que se dieron cita a la sede del club en la ciudad de Culiacán que dejó de consumir drogas hace 15 años, y que la gran responsable de que tome esta decisión fue una de sus hijas, quien en base a su amor hizo que su vida cambien, tal como se puede ver en Youtube.

“Yo dejé las drogas hace 15 años, porque me estaba consumiendo. Cuando yo tomaba (drogas) era un paso para atrás y lo que tiene que hacer el jugador de fútbol es ir hacia delante, pero todo esto se cortó gracias a mis hijas” dijo el ‘Pelusa’ en el inicio del video que tiene ya muchas vistas en Youtube.

“Me quedé sin una moneda, no me importa decirlo. Volví al trabajo, me convenció mi hija, la más chiquita, (Gianina), porque ella me decía que yo había vivido cosas con Dalma (su hija mayor) pero no lo hice con ella”, dijo muy conmovido Diego Maradona.

El exastro del fútbol mundial añadió que “cuando yo estaba en coma, ella me tocaba la sábana para que me despertara. Después salí del coma y, como todos somos juzgados y creemos tener la palabra de la verdad. ¿Cuánta gente hay peor que nosotros y no sale en ningún diario?”, aseveró.