México vs Estados Unidos VER EN VIVO: nuevo clásico de Concacaf por fecha FIFA

México vs. EEUU se enfrentarán este martes 11 de septiembre en el Estadio 'Nissan Stadium' de Nashville EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana) en duelo correspondiente a la fecha FIFA. El cruce entre los 'aztecas' y norteamericanos lo podrás ver por las pantallas de Azteca TV, DirecTV y Univisión; o seguir las incidencias minuto a minuto por larepublica.pe.

Fue un duro inicio para Ricardo Ferretti al frente de la Selección Mexicana, a pesar del buen desempeño mostrado ante Uruguay, se llevaron una dura derrota por 4-1 ante su similar de Uruguay; lo que puso las miradas y algunas críticas sobre esta nueva era 'Tricolor'.

En su segundo compromiso, también de carácter amistoso, el cuadro comandado por el 'Tuca' Ferretti deberá medirse a su máximo rival del continente, Estados Unidos, en lo que será una edición más del Clásico de la CONCACAF.

La selección mexicana deberá asumir este compromiso sin la presencia de 4 importantes jugadores, Guillermo Ochoa, Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Erick Gutiérrez, lo que dejará un cuadro menos experimentado del que se midió a la escuadra 'charrúa', aunque aún se cuenta con jugadores de la talla de Alan Pulido y Jonathan dos Santos.

Por su parte, Estados Unidos llega en la misma situación que México; viene de perder su primer amistoso ante Brasil, con un técnico interino (Dave Sarachan) y empezando un nuevo proceso en cuanto a sus jugadores rumbo a Qatar 2022.

El elenco norteamericano llega sin la presencia por lesión de Christian Pulisic, uno de sus goleadores más contundentes y que milita en el Borussia Dortmund de Alemania.

Argentina: 9:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Perú: 7:30 p.m.

Costa Rica: 6:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Estados Unidos: 5:30 p.m. PT / 8:30 p.m. ET

Uruguay: 9:30 p.m.

Azteca TV

DirecTV

Univisión

México: Hugo González; Jesús Gallardo, Hugo Ayala, Édson Álvarez, Luis Rodríguez; Roberto Alvarado, Víctor Guzmán, Elías Hernández, Diego Laínez; Alan Pulido y Ángel Zaldívar

EEUU: Zack Steffen; DeAndre Yedlin, Matt Miazga, Cristian Roldan, Antonee Robinson; Wil Trap, Paul Arriola, Tyler Adams, Weston McKennie, Julian Green y Bobby Wood

