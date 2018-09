España vs Croacia TRANSMISIÓN EN VIVO: partidazo por la Liga de Naciones

España vs. Croacia VER EN VIVO ONLINE vía DirecTV | ESPN en partido por la segunda fecha del Grupo 4 de la Liga de Naciones de Europa. Cotejo está programado para este martes a la 1:45 p.m. - hora peruana y se disputará en el estadio Manuel Martínez Valero, de Elche.

España quiere seguir afianzando la idea de Luis Enrique

Luego de que La 'Roja' debutara en la competición de la UEFA con una importante victoria (2-1) sobre Inglaterra en el mítico estadio Wembley, buscarán seguir por ese camino de la mano del ex entrenador del Barcelona.

Un segundo triunfo de España los dejaría prácticamente a las puertas de la clasificación a las semifinales de la competición, teniendo en cuenta que le grupo lo forman tres países.

Habrían novedades en el equipo español

Luis Enrique estaría planeando realizar algunos cambios en su oncena titular, como el posible ingreso de José Luis Gayá en el lateral izquierdo, y el de César Azpilicueta por la derecha en lugar de Dani Carvajal.

En la zaga, Sergio Ramos es fijo, pero el debate está en quién será su compañero. Saldrá entre Iñigo Martínez y Raúl Albiol, quien volvería a jugar con su selección después de mucho tiempo.

Ya en la otra zona del campo, el ataque, Álvaro Morata y Suso podrían dar descanso a Rodrigo, delantero del Valencia.

Croacia disputará su primer partido oficial tras el Mundial Rusia 2018

La selección ibérica sufrió las bajas del portero Subasic y los atacantes Mandzukic y Ivan Strinic. Pero mantiene, en su mayoría, al grupo que consiguió la medalla de plata en la Copa del Mundo.

Para destacar, está el vigente mejor jugador de la UEFA y candidato a ganar el premio The Best y Balón de Oro, Luka Modric, así como Iván Rakitic, figura del Barcelona.

"España siempre ha sido favorita, todos los que nos encanta el fútbol sabemos que está muy fuerte", aseguró 'Raketa'. Además, manifestó que Luis Enrique es "uno de los mejores entrenadores del mundo".

Cabe mencionar que Croacia viene de igualar 1-1 contra Portugal en amistoso internacional que les sirvió a ambos para su debut en la Liga de Naciones.

Dato: España y Croacia se han enfrentado en seis ocasiones, donde los campeones del mundo en Sudáfrica 2010 se quedaron con la victoria en tres ocasiones, los croatas en dos y solo hubo un empate.

Horarios para ver el España vs. Croacia EN VIVO ONLINE por la Liga de Naciones

Canales para ver el España vs. Croacia EN VIVO ONLINE por la Liga de Naciones

España vs. Croacia EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports por la Liga de Naciones

Relatos: Pablo Giralt

Comentarios: Fabián Godoy

Alineaciones probables del España vs. Croacia EN VIVO ONLINE por la Liga de Naciones

España: De Gea, Azpilicueta, Albiol, Ramos, Gayà, Busquets, Saúl, Sergi Roberto, Isco, Rodrigo y Morata.

Croacia: Kalinic, Vrsajlko, Mitrovic, Vida, Barisic, Bladej, Kovacic, Pjaca, Modric, Perisic y Livaja.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el España vs. Croacia?

