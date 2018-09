Diego Simeone fue tajante al ser consultado sobre su relación con Lionel Messi

El director técnico del Atlético Madrid, Diego Simeone, se pronunció sobre su relación con el futbolista argentino y compatriota suyo, Lionel Messi, y del audio que se hizo viral donde expuso su preferencia por Cristiano Ronaldo por encima de la del jugador 'blaugrana'.

Cuando Argentina perdió frente a su similar de Croacia en su segunda presentación en la Copa del Mundo de Rusia, se filtró un mensaje de WhatsApp de Diego Simeone destinado a Germán Burgos (su asistente en el club colchonero), en el que hace una comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y la diferencia de liderazgo en sus respectivas selecciones.

"Está claro que Messi es muy bueno porque está recontra acompañado de extraordinarios futbolistas. Y la pregunta mía que te hago (a Burgos): si vos tendrías que elegir entre Messi y Ronaldo, para un equipo normal, ¿a quién elegirías?", se escucha en aquel audio filtrado de Diego Simeone.

Después de dos meses, el estratega 'colchonero' habló en alusión a ese audio y al vínculo que tiene con el capitán de la Selección Argentina.

"El audio a Germán Burgos fue la verdad, lo que pensaba. Messi no puede enfadarse si se interpreta bien. Ronaldo es rematador de área, Lionel es jugador de equipo. No he hablado con él, no tenemos relación", atinó Diego Simeone para el programa radial español 'Partidazo de COPE', al ser consultado por aquel audio y si mantenía algún tipo de diálogo con Messi.