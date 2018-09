Lionel Messi: Scaloni confiesa qué sucederá con la ‘10’ en Argentina

Aclara rumores. El entrenador interino de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, se refirió a la ausencia de Lionel Messi en el cuadro albiceleste y explicó la determinación de que ningún jugador del plantel lleve la camiseta número diez.

“Los jugadores que fueron al Mundial tiene su número y lo conservaron acá. La '10' es de Messi hasta que él decida si sigue o no. Aún no tenemos la negativa y yo tomé la decisión que no la use nadie. En el futuro veremos. Hoy no la tiene nadie porque es exclusiva de él, lo decidí yo”, sostuvo el entrenador argentino.

Cabe recordar que la ‘Pulga’ no jugará con la selección por lo que resta del 2018 y se espera que el próximo año pueda volver al equipo.

Al respecto, Scaloni dio su versión sobre la ausencia de Messi en los últimos amistosos que disputó la selección de Argentina: “Cuando no está el mejor jugador del mundo en la cancha, el equipo pierde, no hay duda. La ideas es armar un equipo para que, si algún día está adentro, se sienta cómodo”, apuntó.

Por último, Scaloni se refirió a su posible continuidad como DT de la selección de Argentina después de diciembre: “No tengo novedades. Ahora estoy acá y la semana que viene voy a entrenar con la Sub 20. En 20 días nos vamos a Arabia a jugar dos amistosos, uno de ellos confirmado con Brasil. Hoy me enfoco en eso. no me interesa nada más”.