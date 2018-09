Perú vs Alemania: Con la frente en alto

Perú pudo ganar pero termina perdiendo y nos vamos con esa sensación extraña de lo que pudo ser y no fue. La blanquirroja hace un buen partido pero eso no basta para imponerse en un juego donde la eficacia suele ser el valor por el que se mide al ganador, en lo que parece un deja vú de lo que pasó hace cuatro días en Amsterdam.

Empezar ganando con un golpe y que nos remonten faltando diez minutos para el final. Al frente estaba Alemania, potencia, campeón del mundo hace cuatro años y que en Rusia 2018 sufrió un fracaso que los obligó a empezar un recambio generacional que se nota en algunos nombres que debutan en la ‘Mannschaft’ pero la idea de juego sigue siendo la misma.

Posesión, verticalidad y juego entre líneas es el sello de este equipo de Joachim Löw que tuvo contra las cuerdas a Perú en el primer tiempo. Replegados en su campo y tratando de no dejar espacios, Pedro Gallese se fue convirtiendo en figura. Tapa un cabezazo sin marca de Ginter, la suerte lo acompaña en un tiro de Reus mientras los intentos de salida limpia fallaban en Perú.

Hasta que Luis Advíncula pone quinta para convertirse en Bolt y dejar en el camino al debutante Schulz, no pierde la fe y mandar un derechazo que Ter Stegen solo puede tocar con el pie pero el destino no cambia. Fue gol, un golazo que hace que el estadio en Sinsheim estalle en felicidad con los más de cinco mil peruanos que fueron al estadio a ver a la selección.

El tanto contagió al resto pero la ventaja duró poco porque otro error en salida termina en el gol de Julian Brandt, que cuelga a Gallese con una gran definición. Alemania seguía con el control del partido, mientras Perú intentaba acomodarse. Diez minutos después, una posición adelantada nos salva y después el bombero es Gallese que pone el pie en un tiro de Gündogan.

Esa imprecisión en el primer pase parece superada en el inicio del complemento, donde se dan los mejores momentos de la blanquirroja. Una jugada colectiva termina en un centro de Miguel Trauco que Raúl Ruidíaz no puede convertir en gol. El grito se queda ahogado, contenido. Igual que en una jugada repetida, el córner de Christian Cueva y el cabezazo de Aquino –así fue el gol ante Holanda– pero que salva Ter Stegen.

El duelo se volvió en un ida y vuelta constante, donde Brandt falla un contragolpe que pudo ser letal y que hizo saltar del banco a Ricardo Gareca que salió a reclamar cómo un ataque a favor termina en nuestro arco.

Advíncula de nuevo, el mejor de Perú, hace una gran jugada personal para dejar solo a Jefferson Farfán que la para como crack pero define desviado. Fallar dos chances tan claras es un pecado mortal, más ante rivales que no suelen perdonar. La idea no es solo competir sino también ganar, así al frente esté Alemania, Holanda o pronto Argentina y Brasil.

Se rescata la actitud de no amilanarse, de pelear y no ser superados aunque en los minutos finales, con los cambios que no se terminaban de acomodar y el cansancio encima, nos anotan un gol inesperado, un poco torpe que vuelve a parte de un error nuestro. Un mal rechazo del debutante Marcos López que nadie despeja queda en los pies de Nico Schulz que le pega mal pero que pasa por debajo de Gallese.

López, con solo 18 años y 10 partidos en primera división, pasó de enfrentar a Comerciantes Unidos a chocarse con la velocidad de Alemania pero no tuvo miedo, fue al ataque. Horacio Calcaterra volvió a tener minutos pero no se termina de acomodar y Sergio Peña entró cuando todo estaba decidido, aunque hay algundas dudas que quedan. ¿Es Cueva intocable en el once o debería tener ese status por su actual nivel? Sería bueno buscar otras opciones, entre las que podría estar Cristian Benavente.

La tarea pendiente sigue siendo sostener nuestros buenos momentos, hacerlos más prolongados. Estos partidos serán vitales para seguir creciendo, para ver nuestros errores y corregir.

Yotún: “Duele perder porque jugamos bien”