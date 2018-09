¿Qué dijo Christian Ramos tras no ser incluido ante Alemania?

Christian Ramos, defensa de la Selección Peruana, no fue incluido en la lista para enfrentar a Alemania. Al terminó del encuentro el jugador del Al-Nassr de la liga árabe, explicó la posible razón de su ausencia en el campo de juego.

"Yo no pido explicaciones si no juego, si es por actividad, no creo, recién va una fecha en Arabia, ya voy a tener chance de jugar y tener ritmo", comentó el defensa de la 'Blanquirroja' en la zona mixta post partido.

En su lugar, el técnico de la 'Bicolor', Ricardo Gareca apostó por Miguel Araujo y Anderson Santamaría como centrales. Que llevaron un aceptable partido con algunos errores que terminó costando el resultado.

Ramos analizó el partido y destacó los errores que le costaron la derrota al combinado patrio. "Le jugamos de igual a igual a Alemania, cometimos algunos errores y lo pagamos caro. Nos habíamos olvidado de perder así, teníamos la pelota, unos desconciertos, después no pasamos apuros. Alemania salió a proponer, estuvimos bien parados y Gallese estuvo bien", destacó el defensa peruano.

Si bien el zaguero peruano no estuvo ante los germanos, sí fue tomado en cuenta frente a la selección holandesa donde jugó los 90 minutos.