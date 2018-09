Perú vs. Alemania: Conoce cuánto pagan las casas de apuestas

La selección peruana culmina este domingo su gira europea cuando enfrente a su similar de Alemania en el Wirsol Rhein-Neckar Arena. Los dirigidos por Ricardo Gareca quieren dejar atrás la derrota ante Holanda venciendo al país que fue campeón del mundo hace cuatro años.

Esta no es la primera vez que veremos un Perú vs. Alemania, ya que en el Mundial de México ‘70 los ‘Teutones’ superaron a la ‘Blanquirroja’ por un marcador de 3-1. Desde entonces, ambos equipos equipos no ha visto las caras.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y la selección peruana ha demostrado que puede competir contra cualquier rival, y más si es contra este elenco germano, que perdió si título mundial en la última Copa del Mundo cuando quedó eliminado en fase de grupos.

Si confías en un triunfo peruano, y tienes la determinación de apostarle 100 soles a la ‘Bicolor’, podrías ganar entre 600 y 1200 soles, según las cuotas establecidas por las diferentes casas de apuestas.

Estas son las cuotas de las casas de apuestas para el Perú vs. Alemania

Te Apuesto: 1.30 (Alemania), 5.50 (empate), 6.00 (Perú)

Bet365: 1.25 (Alemania), 5.75 (empate), 11.00 (Perú)

Bwin: 1.28 (Alemania), 5.50 (empate), 11.50 (Perú)

Betsson: 1.27 (Alemania), 5.45 (empate), 10.50 (Perú)

Inkabet: 1.26 (Alemania), 5.50 (empate), 12.00 (Perú)

Recordemos que Perú se ha crecido ante rivales que en el papel son superiores. Lo demostró en las Eliminatorias y en el Mundial Rusia 2018 cuando enfrentó a la selección de Francia, equipo que a pesar de haber derrotado a la ‘Bicolor’ sufrió mucho en varios pasajes de ese encuentro.

“¿Me preguntas por el más difícil, no? Sí, fue la selección peruana. Y además fue el que nos hizo creer en el 4-4-2 y en jugar como hicimos hasta la final”, dijo Antoine Griezmann en una entrevista con la FIFA.