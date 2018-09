Antoine Griezmann reveló el inesperado país donde piensa retirarse

Antoine Griezmann vuelve a sorprender. Anteriormente, el francés había dejado en suspenso a sus seguidores después de que se especulara sobre su fichaje a Barcelona. Decidió quedarse en Atlético de Madrid, pero sus últimos años como profesional estarían fuera de España, incluso de Europa.

Para el diario L’Equipe, el delantero colchonero dejó atónitos a todos al indicar que espera retirarse del fútbol en Estados Unidos.

“Quiero terminar mi carrera en los Estados Unidos”, señaló el jugador de 27 años, quien ganó la Copa del Mundo con la selección de Francia. Reconoció que hay dos lugares donde puede estar en el final de su carrera. “Todavía no sé si será en Miami o en Los Ángeles, son dos grandes ciudades. Me gusta mucho la mentalidad y la cultura del espectáculo que hay en ese país”, expresó.

No obstante, el futbolista también especificó a qué club llegaría, dado que “si David Beckham me quiere en su equipo, iré”. El ex jugador inglés es uno de los propietarios del Inter Miami, que competirá en la Major League Soccer (MLS) a partir del 2020.

Pese a que el interés estaría en el también conocido como Club Internacional de Fútbol Miami, Antoine Griezmann guarda una buena amistad con el mexicano Carlos Vela, quien actualmente juega en Los Ángeles FC. Incluso, el francés le expresó “Carlitos, espérame en Los Ángeles”, por lo que el ‘Principito’ tiene una dura decisión en su futuro, que parece ser todavía lejano.

Cabe recordar que Griezmann tiene contrato con Atlético de Madrid hasta el 2023, cuando tenga 32 años. El francés ha realizado toda su carrera profesional en España, en Real Sociedad y con los ‘colchoneros’.