WWE: Seth Rollins regresó a pelear en un show live y sin signos de estar lesionado

El último programa de Raw terminó con Seth Rollins tendido en el piso, una escena que no preocupó al público. Pero horas después se confirmó que ”The Architect” sufrió un corte en el brazo y posiblemente sería baja por dos semanas. Una noticia que lamentó todo el universo de la WWE. Para alegría de sus fans, el integrante de The Shield participó en el live show que WWE realizó en Birmingham.

En la parte final del show live, apareció Dean Ambrose, Roman Reigns y Seth Rollins atacando Dolph Ziggler y Drew McIntyre sobre una mesa, aunque el lanzamiento de Ziggler se tuvo que repetir porque la primera mesa no se rompió.El público gritó a viva voz : The Shield y “The Architect” disfrutó ese momento.

Hasta el momento la WWE no se comunicó sobre la posible lesión de Rollins, pero todo hace indicar que el ex campeón de los Estados Unidos aparecerá este Lunes en Raw. Por ahora el arquitecto no fue anunciado para competir en Hell in a Cell,aunque según algunas páginas estadounidenses, habrá más de una sorpresa en el show de la marca roja.

Sobre el futuro de The Shield,el grupo seguirá unido y posiblemente enfrenten a Dolph Ziggler y Drew McIntyre por el campeonato de parejas de Raw. Para alegría de todos sus fans, hay Seth Rollins para rato.