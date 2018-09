¿Quién es Naomi Osaka, la nueva campeona del US Open que se divide entre tres países?

Naomi Osaka se ha convertido en la sensación del tenis femenino al ganarle 6-2 y 6-4 a Serena Williams en la final del US Open 2018 y es la primera japonesa en la historia en conquistar un Grand Slam. Con solo 20 años y un gran futuro por delante no solo llama la atención por la potencia y precisión de sus golpes sino también por sus raíces.

De padre haitiano y madre japonesa, nació en suelo nipón, dejando su país para ir a vivir a Estados Unidos desde los tres años. A los ocho empezó a jugar tenis y obligó a que sus padres tengan que cambiar Nueva York por Florida, para que su hija pueda desarrollar todo su talento. No se equivocaron. Este 2018 es su año, después de ganar Indian Wells en marzo, escaló hasta el lugar 19 y tras conquistar el US Open aparecerá en el puesto 7.

Ha captado gran atención también por sus raíces, por la que ha sido consultada por la prensa durante el US Open. “De la cultura de japón me gusta todo, me encanta la comida. Todo es muy simpático. Si conoces a una persona haitiana, te darás cuenta que son muy positivos. Como he vivido en Estados Unidos también tengo esa parte”, dice Osaka.

La deportista señaló que entiende el japonés, pero prefiere hablar en inglés. Con la tez de una haitiana, los ojos de una japonesa y el idioma de un americano, es la suma cultural de tres raíces.

En la búsqueda de Google al poner Osaka ya no aparece como principal respuesta la ciudad japonesa, sino la nueva campeona del US Open. Ella se ha convertido en tendencia al ganarle a Serena Williams, a la que considera su ídola y la que buscaba su título 24 en un Grand Slam para alcanzar la marca de Margaret Court.

Hace dos años, la WTA la nombró la “novata del año” y este ha sido su año de explosión, justo al sumar a Aleksandar “Sascha” Bajin, quien entrenó por varios años a Serena y también a Caroline Wozniacki.