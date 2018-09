En VIVO | Serena Williams vs Naomi Osaka: juegan el primer set en final del US Open

Serena Williams vs Naomi Osaka protagonizan desde las 3:00 p.m. hora peruana (EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING) la gran final del US Open 2018 en Estados Unidos. La cual será transmitida por ESPN.

Tweets by ESPNtenis

La estadounidense Serena Williams, quien este mes cumple 37 años, ha ganado seis de sus 23 títulos de un torneo major en Nueva York, y con un triunfo igualaría la hazaña de la australiana Margaret Court.

Naomi Osaka, de apenas 20 años, alcanza su primera final del Gran Slam luego de vencer en semifinales a Madison Keys, a quién derrotó con parciales de 6-2 y 6-4. Para lograr este importante título deberá rivalizar con una Serena Williams imparable.

Top 5️⃣



Look back on @serenawilliams' top 5 points from the past 2 weeks leading up to the final today!#USOpen pic.twitter.com/Briej6P8KH