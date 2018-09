Fórmula 1: Red Bull amenaza con ganar el Gran premio de Singapur

No pierden las esperanzas. El equipo de Red Bull quiere conseguir su cuarta victoria de la temporada en el Gran Premio de Singapur, que se desarrollará el domingo 16 de septiembre. En la última gira europea de la Fórmula 1, los austriacos fueron superados por Ferrari y Mercedes.

Daniel Ricciardo, es sexto en la clasificación mundial de la F1, pero asegura que en la competencia que se desarrollará en Singapur será el punto de quiebre para él y todo su equipo. “Me encantan los circuitos urbanos, y esta es la carrera nocturna original del calendario. Conducir al límite, rozar los muros,nunca me cansaré. He logrado cuatro podios y tres segundos consecutivos allí así que es turno de ganar esa cosa de una vez”, aseguró el piloto australiano.

El conductor recordó que su primera carrera en tierras asiáticas no le fue muy bien, pero a pesar de eso no se amilana ante los retos. “El primero año que rodé allí en 2011 fue una de mis peores carreras. Fue muy intenso físicamente, infravalorar lo que sería. No estuve contento tras la carrera, pero me dejó ganas de evitar esa sensación para el futuro, y me he prometido a mi mismo que llegaría demasiado preparado a Singapur”, comentó Ricciardo.

Su compañero de equipo, el piloto holandés Max Verstappen comentó que sus compañeros esperan la competencia de Singapur.“Creo que todo el equipo tiene ganas de que llegue Singapur porque tenemos oportunidades reales de sacar un buen resultado. La carrera siempre ha sido un punto fuerte para nosotros y creo que podremos luchar por podios este año”, señaló. Al parecer el equipo Red Bull esta motivados en competir en tierras asiáticas.