Increíble respuesta de jugador de Estados Unidos tras cometer falta a Neymar [VIDEO]

Pese a que el encuentro de Brasil vs. Estados Unidos terminó en victoria para el ‘Scratch’, el partido tuvo un momento gracioso tras una falta que un rival norteamericano le cometió a Neymar y que luego tuvo que recordar lo que hizo el jugador de 26 años en el Mundial Rusia 2018. El video se encuentra en Youtube.

Durante el enfrentamiento, disputado en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, el delantero de la ‘verdeamarelha’ no solo brilló por su buen gol de penal a los 43 minutos para el 2-0. Además, fue parte de sus típicas caídas después de recibir una falta de parte del estadounidense DeAndre Yedlin.

En las imágenes que están en Youtube se muestra que, a los 22’, el defensa del equipo ‘yankee’, intentando quitar el balón, puso su pierna derecha sobre Neymar. Tras caer, el delantero brasileño hizo exagerados gestos de dolor en el campo de juego.

El árbitro mexicano Fernando Guerrero se acercó a Yedlin advirtiendo que era la segunda falta que había hecho durante el juego. El zaguero de Newcastle United tuvo una genial respuesta: “¿Usted no vio el Mundial?”, como se puede ver en Youtube.

Tras ganar el juego por 2-0, Neymar se refirió al incidente, explicando que “desgraciadamente, no tengo mucho que decir. Lo lamento por él. No lo conozco y no es algo que me preocupe”. Incluso, el entrenador de Brasil, Tite, señaló que “dentro de poco le van a golpear y se dirá que es parte del juego”.

Cabe recordar que el delantero de la 'Canarinha' destacó en Rusia 2018 por sus caídas, donde aprovechaba en quedarse en el suelo por varios minutos. En su siguiente amistoso, la ‘verdeamarelha’ enfrentará a El Salvador, mientras que Estados Unidos jugará contra México.