Perú confirmó nuevo amistoso internacional en octubre

La selección de Estados Unidos anunció en sus redes sociales el amistoso con Perú para el próximo 16 de octubre. Se trata del segundo equipo que enfrentará la 'Blanquirroja' además de Chile en ese mes por la Fecha FIFA.

La página oficial US SOCCER informó que Estados Unidos jugará este 16 de octubre en el Pratt & Whitney Stadium ante Perú, que será su sexto oponente. En ese mes el equipo norteamericano jugará también contra Colombia.

La última vez que Perú enfrentó a Estados Unidos fue en 2015. Los norteamericanos triunfaron gracias a un doblete de Jozy Altidore. El descuento nacional fue de Daniel Chávez.

Las entradas del Perú - Estados Unidos serán puestas a la vez esta miércoles 12 de este mes en el XL Center.

Tras la confirmación del partido la agenda de la selección peruana queda así: jugará el viernes 12 con su similar de Chile en Miami y el martes 16 con los norteamericanos en Connecticut.

The final piece of our Kickoff Series puzzle is in place. We're heading to East Hartford to face Peru on Oct. 16! 🇺🇸