Antoine Griezmann dio sus contundentes razones para decirle “no” al Barcelona

Antes del inicio del Mundial Rusia 2018, todo el mundo daba por hecho que Antoine Griezmann dejaría Atlético de Madrid para fichar por el Barcelona. Pero para sorpresa de todos, el ‘Principito’ se quedó en la capital española. Pero ¿qué lo llevó a tomar tan difícil decisión?

En una entrevista que dio al Diario L'Equipe de su país, Antoine Griezmann explicó sus razones por las cuales decidió quedarse un año más en el Atlético de Madrid y no jugar por el Barcelona, el cual es uno de los sueños de muchos jugadores en el mundo.

"A menudo se dice que al Barça no se le dice que no, pero hice lo contrario. Es difícil decir que no a clubes como el Barça, pero realmente estoy bien aquí. Es mi casa y quiero hacer algo grande", sostuvo Antoine Griezmann al mencionado medio.

Agregó que "cuando te dan cariño en tu casa no te vas a otro lado. En el club (Atlético de Madrid) hicieron todo lo posible para que me sintiera bien. Me siento la pieza más importante del rompecabezas. Eso es lo que me hizo quedarme".

Cuando el francés disputó la final de la UEFA Europa League ante Marsella, la cual fue ganada por el cuadro colchonero, todo hacía presagiar que sería último partido con la camiseta de Atlético de Madrid. Al final Antoine Griezmann decidió quedarse al mando del ‘Cholo’ Simeone.