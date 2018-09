Perú vs Alemania: Leroy Sané abandonó la concentración previo al amistoso

Previo al Perú vs. Alemania por fecha FIFA, la selección alemana emitió un comunicado este viernes en su cuenta oficial de Twitter señalando que el delantero Leroy Sané abandonó la concentración por problemas personales. El técnico Joachim Low tuvo la oportunidad de dialogar con él y le dio la autorización para que pueda resolver sus inconvenientes.

"Leroy Sané dejó el hotel del equipo en Munich el viernes por razones privadas, previa consulta con el entrenador nacional Joachim Löw. Por lo tanto, se espera que el equipo nacional llegue con 21 jugadores a Heidelberg", se lee en la publicación que hizo la Asociación Alemana de Fútbol (DFB) en Twitter.

.@LeroySane19 hat in Rücksprache mit Bundestrainer Joachim Löw am Freitag aus privaten Gründen das Mannschaftshotel in München verlassen. Er fällt somit für #GERPER aus. #DieMannschaft pic.twitter.com/ans1VfRVnC