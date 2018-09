Las durísimas críticas de la prensa mexicana por la llegada de Maradona

La noticia de que Diego Armando Maradona sorprendió al mundo del fútbol, puesto que todos vimos como fue anunciado con bombos y platillos hace poco como presidente del Dinamo Brest de Bielorrusia. Sin embargo el ‘Pelusa’ cambió de rumbo y aceptó ser el nuevo director técnico de Dorados de Sinaloa, de la segunda división de México.

La prensa mexicana no se ha tomado a bien la llegada del considerado para muchos como mejor futbolista de la historia, e incluso antes que Diego Maradona pise tierras aztecas, las feroces críticas por su llegada y su nivel como entrenador no se hicieron esperar. "Maradona: D10s en la cancha, un fracasado en la banca", fue el título que escogió el Periódico AM para anunciar el desembarco del argentino.

Por su parte del Diario Récord tituló “Maradona llega a Dorados sin brillo en su carrera como DT”, haciendo hincapié luego en que el exastro argentino ha pasado desapercibido por los diferentes banquillos que pisó, desde su debut en Deportivo Mandiyu en 1994, hasta sus últimas experiencias como entrenador en el Al fujairah y Al Wasl.

Mientras que en el programa Fox Sports Digital, la reconocida periodista Marion Reimers enfatizó en que "Maradona como técnico es malísimo" y que no hizo méritos como para llegar al fútbol mexicano”.